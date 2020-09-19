房市／40萬新屋主留意　922前手刀申請地價稅優惠

每年的9月22日前，符合自用住宅用地條件的土地所有權人，應提出申請地價稅的優惠稅率，尤其過去一年有不少民眾購屋，近年又有不少新房屋交屋，甚至是透過繼承與贈與取得不動產，符合申請條件的民眾應該把握最後幾天，趕快提出申請，地價稅的優惠稅率與一般稅率兩者相差至少四倍。



