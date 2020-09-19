房市／冷氣吹出霉味　秋冬來臨前別忘做這動作

即使秋天即將到來，台灣仍是處於相當濕熱的天氣，回到家第一件事就是打開冷氣降溫，然而吹了一整個夏季的冷氣後、享受舒服的冷風的同時，發現冷氣出風口竟然出現一點一點的黑色黴菌，吹出的風也帶有霉味及粉塵，造成的生活不便和過敏不適該如何解決呢?



