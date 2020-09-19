房市／冷氣吹出霉味　秋冬來臨前別忘做這動作

即使秋天即將到來，台灣仍是處於相當濕熱的天氣，回到家第一件事就是打開冷氣降溫，然而吹了一整個夏季的冷氣後、享受舒服的冷風的同時，發現冷氣出風口竟然出現一點一點的黑色黴菌，吹出的風也帶有霉味及粉塵，造成的生活不便和過敏不適該如何解決呢?
信義居家表示，冷氣除了得定期清洗濾網、外殼；機器內部負責對流功能的風鼓，以及負責冷熱空氣交換的鰭片，都容易沾滿灰塵，導致霉味或過敏，所以也必須清洗，不僅可使冷氣使用年限延長、也加速冷氣冷卻效率。然而冷氣濾網很脆弱，不可使用刷子刷洗，只要沖水清潔後甩乾即可。待全部清潔完畢，建議可以開30分鐘冷氣或是送風，讓污水透過機器運轉排出，也確認機器是否運轉正常。
信義居家提醒，在自行清潔冷氣時，清潔之前必須先關閉冷氣的電源總開關，以免觸電，接著掛上清洗冷氣機專用接水盤與排水管，以便承接灰塵與清洗污水。
為了避免冷氣發霉，信義居家建議，平時在使用冷氣後，可先設定較高的溫度後開啟送風，且送風量開大一點，來吹乾水氣，以保持機體內部乾燥，必要時還可輔以室內除濕機進行。
若冷氣機已有發霉跡象，最好找專業人員拆下冷氣機清洗，清潔一組分離式冷氣價格約落在2500-3200元，並且只需約半小時至1個半小時即可完成，完成清潔後，不僅可徹底除去孳生的黴菌，也能延長冷氣的使用年限，還能提高效能而更節省電費。