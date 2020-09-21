房市／岡山成北高雄新星　商場和醫院都來了

近年高雄發展重心北移，楠梓、橋頭堪稱房地交易熱區，岡山也不遑多讓，繼萬坪商場及影城動土，高醫岡山分院也正興建中。由於發展前景佳，機能也湧入，9月中高雄市府標售土地，岡山87期重劃區一筆千坪土地以每坪51.8萬、總價逾5.2億標出，創區域新高價。



