房市／岡山成北高雄新星　商場和醫院都來了

近年高雄發展重心北移，楠梓、橋頭堪稱房地交易熱區，岡山也不遑多讓，繼萬坪商場及影城動土，高醫岡山分院也正興建中。由於發展前景佳，機能也湧入，9月中高雄市府標售土地，岡山87期重劃區一筆千坪土地以每坪51.8萬、總價逾5.2億標出，創區域新高價。
岡山位於橋頭北側，受惠於橋頭科學園區發展，當地近期也有許多建設議題。「岡山樂購站前廣場」2019年動土，預計明年底完工，未來將有商場、影城，估每年營業額可達15億；高醫2018年時也宣布要在岡山籌設新分院，主打「智慧醫院」，同樣預計明年下半年開始營運；另外，高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段工程也正在進行，預計2022年4月完工，該工程從南岡山延伸至岡山站，日後第二階段將再從岡山站延伸至路竹站。
不僅如此，高雄市府9月中標售14筆土地，其中就以岡山土地最受矚目。該筆鵬程路、鵬程東一路口角地，面積約1006坪，位於87期重劃區內，由於近台1線及捷運南岡山站，附近有國小、公園與文化中心，吸引16封投標書，最後建商以每坪51.8萬區域新高價、總價5.2億得標，溢價率達56.78%。
該次土地標售還包括北高雄楠梓的重劃區，且投標情況踴躍，再度印證高雄未來發展重心逐步北移。住商不動產岡山大德加盟店經理莊政祐表示，隨著高雄市蛋黃區土地越來越貴，加上北高雄橋頭科學園區發展，周邊也有較大的素地，吸引許多建商獵地，「都是看準未來發展性！即使現在看似買得貴，建商以後推案，還是划算！」他還說，當地有幾塊面公園的地尚未標售，日後有可能再創新高價。
莊政祐進一步說，目前岡山新成屋每坪價格約17至18萬，但建商若取得千坪基地，搭配公共設施、區域發展，預估1年後，新推案價格就會站上2字頭。而當地的透天，若屋齡10年左右，現在總價也要千萬左右，新透天一般則都要1500萬以上，也並不便宜。