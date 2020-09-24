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房市／竹科就業人口增加逾3千人　竹北買方持續湧出

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-09-24 08:00:00

竹北
▲竹北因人口紅利而房市買氣持續高漲。（圖／NOWnews資料照片）

即便新冠肺炎疫苗尚未研發出來，疫情何時停歇仍是未知數，新竹科學園區營業額與就業人口持續增長，今年前8月就業人口數增加8千人，若科學園區就業機會多，對竹北是正向影響，因其不論是屋主或買方都是竹科人居多，人口紅利影響下，買氣仍高漲不已。



竹科就業人口不斷增加，根據科技部統計，今年8月新竹科學園區就業人口數達15萬5668人次，較去年12月增加3418人，且與去年同期相比成長2.3%。而竹科園區就業人口增加，有助提高竹北人口數。

竹北市戶政事務所日前對外表示，竹北市人口穩定成長已成為全國指標，近10年人口成長41.1％，平均年增約6000人、年增率約3％，平均月增約500人，但今年以來平均月增超過600人。

人口紅利對房市是正面影響，根據實價登錄統計資料，今年前7月竹北交易量為1940件，平均每坪單價為23.68萬元，受到疫情影響，交易量未有顯著增長，房價則較去年同期微幅成長7.25%。

信義房屋竹北文興店店長陳世光表示，竹北因人口移入逐年成長，有越來越熱鬧現象。疫情趨緩後迄今，竹北買方量並未見減少，銷售物件去化速度快，主要原因除了低利率環境外，且看好未來，目前房市相對好入手。陳世光指出，目前竹北買氣仍以自住需求為主，首購族和換屋族均有。

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