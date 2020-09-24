房市／竹科就業人口增加逾3千人　竹北買方持續湧出

即便新冠肺炎疫苗尚未研發出來，疫情何時停歇仍是未知數，新竹科學園區營業額與就業人口持續增長，今年前8月就業人口數增加8千人，若科學園區就業機會多，對竹北是正向影響，因其不論是屋主或買方都是竹科人居多，人口紅利影響下，買氣仍高漲不已。



