房市／不輸重劃區熱度　泰山舊商圈反而靠親民房價取勝

新北市泰山一帶近期有推案熱絡的「機捷A5特區」，也有如火如荼推動中的「塭仔圳重劃區」，加上鄰近新莊副都心重劃區，房市熱度高但也競爭激烈。不過，泰山既有的泰林路及明志路沿線生活圈雖屬老商圈，但根據地政事務所官方統計，仍躋身今年第二季全區交易最熱區塊，主要就是靠生活機能與親民房價取勝。
新莊地政事務所公布第二季泰山區實價登錄分析資料，全區房屋交易均價26.5萬，與上季大致持平，其中，公寓均價20.8萬、中古大樓與華廈均價27.9萬、新大樓與華廈均價30萬。該份報告亦指出，第二季交易熱區位於泰林路及明志路沿線生活圈，該區域屬於泰山舊市區，聯外交通及生活機能均佳。
信義房屋泰山明志店店長楊傑富表示，新北市府大力推動塭仔圳重劃區，將是比新莊副都心大4倍、比頭前重劃區大8倍的重劃區，此外，近期在機場捷運A5站旁也有一處自辦重劃區（機捷A5特區）推案頻繁，堪稱是當地房市較有話題性的區塊。以機捷A5特區為例，由於近機捷，又處於新莊、泰山交界，目前房價在35至37萬間，較鄰近的副都心重劃區4字頭更親民，且坪數多規劃26至33坪，格外吸引首購小家庭、置產客青睞。
不過，雖然周邊重劃區議題多，也有新案推出，但楊傑富表示，泰林路及明志路沿線生活圈雖屬舊商圈，其優勢卻在於中古屋的公設比低，以及更親民的房價。
他進一步說明，當地屋齡多在20多年左右，中古屋公設比多介於13%至29%，買相同坪數，中古屋室內實坪更實在。這之間的差異也反映在總價上，以單價30萬來算，中古屋3房標準產品約32坪左右，換算總價約960萬，但若新成屋3房標準產品，通常要買到40至43坪，等於總價直接多300萬。