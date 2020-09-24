房市／不輸重劃區熱度　泰山舊商圈反而靠親民房價取勝

新北市泰山一帶近期有推案熱絡的「機捷A5特區」，也有如火如荼推動中的「塭仔圳重劃區」，加上鄰近新莊副都心重劃區，房市熱度高但也競爭激烈。不過，泰山既有的泰林路及明志路沿線生活圈雖屬老商圈，但根據地政事務所官方統計，仍躋身今年第二季全區交易最熱區塊，主要就是靠生活機能與親民房價取勝。



