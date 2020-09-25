房市／台中單元二是房市新黑馬　房貸成數破8成

台中市環中路三段跨西屯與南屯兩區，並行經七期西側及單元二重劃區，由於交通便利、近市中心，尤其單元二主打「高綠覆率」的低密度住宅區，交易狀況熱絡。在地房仲也觀察到，單元二陸續推案交屋，人口穩定成長，商圈慢慢成型中。