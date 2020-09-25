房市／台中單元二是房市新黑馬　房貸成數破8成

台中市環中路三段跨西屯與南屯兩區，並行經七期西側及單元二重劃區，由於交通便利、近市中心，尤其單元二主打「高綠覆率」的低密度住宅區，交易狀況熱絡。在地房仲也觀察到，單元二陸續推案交屋，人口穩定成長，商圈慢慢成型中。
金融聯徵中心公布台中市第二季房貸統計資料，西屯區環中路三段平均核貸成數80.44%，是全市唯二破8成的路段之一。該路段平均授信額度993萬，平均鑑估值則為1234萬。
信義房屋七期朝富店店長林慶龍指出，環中路三段長度較長，北端經七期西側，南端則屬於單元二重劃區範圍內。聯徵中心統計西屯區環中路三段貸款成數逾8成，推測與七期西側近期有新建案交屋有關，不過，無論是七期西側或單元二，由於交通便利又近市中心，近期推案、交屋均相當熱絡。
相較於七期西側屬於發展較成熟的生活圈，林慶龍表示，單元二是低密度住宅區，多電梯別墅建案，區內綠覆率高，房價上看4000至8000萬間，因此以換屋族為主力。近期人口陸續移入，大型餐廳、店家也紛紛進駐，商圈慢慢成型中。
信義房屋七期河南店店長杜得琳也表示，單元二近國道1號、台74線，交通便利，也鄰近知名的惠文、黎明學區，被精華地段包圍。也正因單元二近生活機能豐富區域，區內又主打環境綠覆率高、綠色住宅，即使房價高貴，這幾年仍能維持移入人口數穩定成長，而且預估未來3至5年住戶還會繼續增加。
台中市地政局說明，單元二重劃區範圍北起市政路、南至龍富十路、西為環中路、東邊則是河南路、永春東七路、益豐路，該區特色為公共設施完善、環境美化、居住環境良好，光兒童遊樂園、公園廣場或綠地就有6座，甚至有「綠色七期」的稱號。由於單元二與南屯區新生里的範圍大致重疊，據民政局統計，該里截至8月已有1185戶、總人口2486人，且近22個月以來，每個月與前一年同期相比的人口增加率，均介於22%至31%之間，維持全市各里之冠。