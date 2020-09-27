房市／K.O烤肉油垢　就靠這一劑

中秋節最大的重頭戲就是三兩好友、家族團聚在一起烤肉了，但歡度佳節後最痛苦的就是清潔了，沾黏油垢的烤肉網、烤肉夾、或是不小心將烤肉醬、肉汁濺到衣服上，清潔起來都相當費力。
快樂的烤肉時光過後，要面臨的就是收拾殘局、清潔烤具，若烤肉網卡上又厚又黏膩的油垢，拿著菜瓜布刷洗既費力又刷不乾淨，信義居家表示，可善用環保又具清潔效力的小蘇打粉，直接灑在髒汙處，再用刷子刷掉即可；或將2大匙小蘇打粉加入500CC的熱水中，將烤網浸泡後可更加強清潔效果，或直接噴灑在汙垢上，靜待片刻再刷洗，清潔效果可加倍提升。
若是汙垢太頑強，還可調製小蘇打膏，將小蘇打和水以2：1的方式混合，調成糊狀，因為具有研磨效果，可強化去污能力。如果還是覺得清不乾淨，可在小蘇打中再加醋，比例也是2：1，使其產生起泡作用，也能加強清潔力。
想要清理掉衣服上的難搞的汙漬，信義居家建議，先拿一塊布墊在汙漬範圍背面，用紙巾或棉布以按壓的方式把醬汁從衣物上吸附掉，切記千萬不要用擦的，不然會擴大汙染範圍，並在汙漬處塗上小蘇打膏放置20分鐘，達到吸油效果，最後倒入洗碗精並用溫熱水刷洗髒汙處，即可清潔溜溜。若是汙漬面積大的淺色且可水洗的衣物，可泡在加入一瓶蓋漂白水的溫水中，過40分鐘再放入洗衣機清洗，便可將汙漬洗淨。