房市／買房最怕遇到惡鄰居　專家提點趨吉避凶

千金難買早知道，萬金難買好鄰居!開開心心購屋，多數人最怕搬進去遇到惡鄰居，但已購屋且開始繳房貸，客觀因素影響，很難立即搬離，因此，不少買方都很想知道看屋時從哪層面可了解到鄰居素質。
有不少網友持續在PTT上反應看屋時如何從社區觀察了解鄰居的素質，最怕製造噪音的鄰居，或住家環境很髒亂，影響到生活品質。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公共空間部分，主要看在梯間或走廊等是否放置鞋櫃，且有無擺放整齊，並且可用鼻子聞看看住家環境有沒飄出異味，同時可觀察停車場是否有擺放雜物。
再者，可看社區公告欄上，有沒催繳管理費的通知。大家房屋企劃研究室主任郎美囡同樣建議，觀察公共空間的整潔程度，有些住戶喜歡在梯間、走廊堆放雜物，若是有管委會的社區，看一下公告欄是否很多催繳管理費的通知，或是提醒住戶不要亂丟垃圾、菸蒂的公告。
其實住戶素質好壞會影響社區整體管理，對房價也會造成影響。曾敬德說，可觀察該社區房價是不是區域偏低行情，也能判斷其社區管理情況。
但若真的遇到惡意破壞環境的鄰居，也可循法律途徑。依照「公寓大廈管理條例」第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。違者可依照第49條處新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。