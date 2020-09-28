房市／台南人口衰退　善化卻成長　舊市區房市突出

台南市總人口近5年呈負成長，但受南科加持，影響附近行政區人口仍逆勢增加，尤以善化成長幅度最顯著，過去一年中，人口數已正式突破5萬人。在地房仲指出，LM特區新建案多，獲自住、置產客青睞，連帶使舊市區新推案與中古透天需求也旺盛。