房市／台南人口衰退　善化卻成長　舊市區房市突出

台南市總人口近5年呈負成長，但受南科加持，影響附近行政區人口仍逆勢增加，尤以善化成長幅度最顯著，過去一年中，人口數已正式突破5萬人。在地房仲指出，LM特區新建案多，獲自住、置產客青睞，連帶使舊市區新推案與中古透天需求也旺盛。
最新一期《台南市房地產市場指數》報告指出，今年第二季台南市總人口數持續減少，自然增加、社會增加均下降，成為不利房地產市場的因素之一，不過，仍有幾個行政區人口逆勢成長。根據台南市民政局統計，善化區過去一年中，人口數正式突破5萬人，且今年8月與去年同期相較，人口成長率1.5%為各主要行政區最高，甚至與5年前同期相較，人口成長率也都居各區之冠。
住商不動產善化南科店協理楊欣崇表示，善化人口從2004年迄今維持正常長，與南科的進駐及開發時程符合，尤其近年在LM特區等重劃區開發下，且生活機能漸漸完整，無論重劃區、舊市區人口成長更明顯，此外，不只人口成長多，年輕人口占比也多。
楊欣崇指出，受惠於人口紅利，且南科未來發展性備受期待，近期LM特區與善化市區房市詢問度與交易量均高。尤其台灣疫情趨緩之後，房貸利率低、國際情勢促使資金回流，更刺激自住客積極出手，也有不少南科工作族群或預算充足的外地客，到善化一帶置產。
LM特區近期新推案以大樓產品為主，楊欣崇觀察，新推案開價落在18至23萬，成交均價達每坪20萬，舊市區因開發土地有限，新建案銷售更容易完銷，大樓建案成交價每坪更站穩21萬。由於推案以大樓為主，透天產品供給量相對少，因此即使舊市區的中古透天價格視地點、屋齡、屋況而有差異，但市中心1100至1500萬，位置偏郊區約800至1000萬左右。
根據信義房屋統計善化區實價登錄資料，2019年交易件數1257件，呈逐年遞增，今年上半年雖有疫情衝擊，交易件數也有460件，與往年大致持平。