房市／不靠捷運　高雄建工路3房600萬吸購屋族

高雄捷運黃線希望力拚2028年通車，不過，在地房仲指出，高雄人習慣「眼見為憑」，現階段既然沒實際看到捷運動工，對房價影響尚不明顯，未來黃線行經的三民區建工路，目前約600萬就能買到電梯3房產品，住宅型透天總價也僅500至1200萬，因親民房價已吸引許多購屋族青睞。
據政府規劃，基隆輕軌與台南捷運藍線預計2027年完工，高雄捷運黃線預計2028年完工，台南捷運綠線預計2029年完工，桃園捷運綠線延伸預計2030年完工，台中捷運藍線則預計2031年完工。占預算近半的高捷黃線行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等都會區，成Y字型路網，北側經三多路、民族路、建工路、本館路，南側經五甲二路、南京路、澄清路，最後在澄清湖附近共線，全長22公里，將設23座車站。
信義房屋建工店店長陳志明指出，高雄人對於捷運的依賴性不若北部區域這麼高，因此當年興建捷運紅、橘兩線時，施工完1至2年，站點周邊房價也沒有太大變化，直到搭乘人次變多、北部置產客南下買捷運宅，才帶動起行情。不過，截運黃線對房市的挹注效果，應能比前兩條捷運線高，以建工路為例，當地雖屬市中心三民區門牌，但長期以來幾乎沒有建設議題，以致房價變化不大，捷運如果開工、通車，對於停滯已久的地方發展會有所帶動。
陳志明也表示，高雄人習慣「眼見為憑」，因此預估要等到捷運黃線實際動工，甚至熬過交通黑暗期後，才會反映在房市。
不過，即使捷運還沒來，當地的房市交易狀況仍相當熱絡。陳志明指出，建工路主力產品是大樓與透天，大樓部分屋齡5年內至30年都有，因此3房平面車位的總價介於600至1000萬，透天屋齡則都在30至50年，住宅型約500至1200萬即能入手。也因此，建工路的物件只要價格合理，平均1個月就能賣出，最多不會超過2個月，是交易相當熱絡的區段。