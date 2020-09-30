房市／不靠捷運　高雄建工路3房600萬吸購屋族

高雄捷運黃線希望力拚2028年通車，不過，在地房仲指出，高雄人習慣「眼見為憑」，現階段既然沒實際看到捷運動工，對房價影響尚不明顯，未來黃線行經的三民區建工路，目前約600萬就能買到電梯3房產品，住宅型透天總價也僅500至1200萬，因親民房價已吸引許多購屋族青睞。