房市／基隆也有個信義區　平均房價1150萬居冠

台北市信義計畫區以百貨公司、豪宅林立知名，無獨有偶的是，基隆市的信義區也是全市各行政區中住宅均價最高的區域。專家指出，信義區有不少高總價大樓及透天別墅社區，吸引在地從事教職、經商成功人士居住。
基隆市地政事務所統計今年第二季7個行政區「買氣最旺路段」、「平均銷售總價與單價」、「平均銷售坪數」等資訊。其中，信義區平均總價1150萬，居各區之冠，且比名列第二的暖暖區550萬高了1倍之多；信義區買氣最旺路段則在孝東路，整季有47件交易。
住商不動產基隆廟口加盟店店東連勝雄指出，信義區轄內有各級學校，早期就被視為基隆的文教區，吸引不少「教育界人士」就近居住，近幾年田寮河畔、五期重劃區內，又有不少高總價大樓、透天興建起來，因而使信義區的房價與相較整個基隆市更高。
連勝雄舉例，田寮河右岸是仁愛區，左岸是信義區，信義區內有幾個大樓社區，交易均價接近3字頭，甚至有一新建案成交價格在40萬左右。由於價格較高，雙北客較少，多吸引在地經商有成及經濟比較富裕的買方入住。
另外，官方認證買氣最旺的孝東路，位於五期重劃區內。連勝雄說，該路段有別墅區，屋齡10年內房價要2000多萬，10年以上需1500至2000萬；日前也有建商在該路段推出大型造鎮計畫，雖地段較偏離市中心，但仍有2字頭行情。
基隆地政事務所官方統計也顯示，中山區平均交易總價480萬，買氣最旺路段在復興路；仁愛區平均總價335萬，買氣最旺在南榮路；中正區平均總價400萬，買氣最旺是新豐街；安樂區平均總價330萬，以中和路買氣最熱；七堵區平均總價380萬，東新街買氣最旺；暖暖區均價則是550萬，並以源遠路交易件數最多。