房市／捷運民權西路站旁千萬內套房最熱賣　2房緊追

捷運民權西路站是中和新蘆線和淡水信義線交會站，週邊商業機能完整，住宅交易非常熱絡，根據內政部不動產交易實價登錄網顯示，民權西路站週邊2017年共有430件交易，2018年474件，2019年上升到562件，專家說交易量每年都穩定成長的關鍵在於民權西路物件多元，從中古公寓、套房到新成屋都有，尤其套房總價1000萬以內即可入手，CP值相當高。