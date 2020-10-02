房市／捷運民權西路站旁千萬內套房最熱賣　2房緊追

捷運民權西路站是中和新蘆線和淡水信義線交會站，週邊商業機能完整，住宅交易非常熱絡，根據內政部不動產交易實價登錄網顯示，民權西路站週邊2017年共有430件交易，2018年474件，2019年上升到562件，專家說交易量每年都穩定成長的關鍵在於民權西路物件多元，從中古公寓、套房到新成屋都有，尤其套房總價1000萬以內即可入手，CP值相當高。
信義房屋民權西路店主任張智為表示，捷運民權西路站週邊物件多元，從挑高3米6小套房，到百坪大坪數豪宅都有，近期更因危老改建加速區域更新，新建案增多，以中小坪數為主力。以實際成交來看，1000萬以內套房占大宗，尤其又是中山區門牌，吸引首購，單身族群等。
其次交易熱門則為2房中古公寓華廈，總價介於1400~1600萬之間，主要因為價格親民，又有晴光商圈完整機能，交通雙捷運加持。
張智為說，雙線捷運可轉乘至三重、蘆洲、中和、淡水和台北車站，民權西路沿線公車路線密集，可往返東西區各地，沿民權西路東邊可往松山機場，西側則可上台北橋，上中山高重慶北路或三重交流道都很快速，聯外交通便利。
除了晴光市場以外，雙連市場、全聯、頂好等超市林立，中山北路、民權西路商家，各種連鎖商店及小吃一應俱全。不同於中山、大同區普遍屋齡較老舊，民權西路站生活圈新舊房交錯，也增添了這邊的未來性。
目前民權西路站以南仍有多塊超過兩千坪的都更案正在洽談中，未來不論新住宅或商場皆有機會激勵周邊房市價量表現。