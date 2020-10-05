房市／人口將破9萬　五股洲子洋新古屋不到3字頭吸睛

信義房屋企研室統計各行政區今年7月份之「5年內住宅單價」，新北市僅五股、淡水兩區還在2字頭，相對平易近人，其中，五股區總人口即將破9萬，尤其洲子洋重劃區成人口移入重點地區之一。在地房仲分析，近期洲子洋新建案廣告打得兇，同步助長預售、成屋市場來客量，加上鄰近地區房價較高，除吸引首購族買進五股，更有換屋族來此「小換大」、「舊換新」。