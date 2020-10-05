房市／人口將破9萬　五股洲子洋新古屋不到3字頭吸睛

信義房屋企研室統計各行政區今年7月份之「5年內住宅單價」，新北市僅五股、淡水兩區還在2字頭，相對平易近人，其中，五股區總人口即將破9萬，尤其洲子洋重劃區成人口移入重點地區之一。在地房仲分析，近期洲子洋新建案廣告打得兇，同步助長預售、成屋市場來客量，加上鄰近地區房價較高，除吸引首購族買進五股，更有換屋族來此「小換大」、「舊換新」。
根據新北市民政局統計今年8月份人口資料，五股區總人口達8萬9041人，不僅是全市壯年人口（15至64歲）比例第三高的區域，且5年來成長率達6.4%，即將破9萬人。進一步查閱各里人口成長幅度，洲子洋重劃區所在里之一的成功里，5年來人口成長達15.8%。
信義房屋五股重劃店店長林士凱指出，五股的居住優勢在於天氣、交通、綠覆率高，加上較鄰區親民的房價，近年人口越來越多。而每一個重劃區的發展脈絡大致依循「蓋房子、人住進來、商業行為愈趨密集」三階段，目前洲子洋重劃區就處於人口移入越來越多，生活機能將越來越完整的狀態。
除此之外，林士凱也表示，目前洲子洋大約有8至9個預售案、新成屋正在銷售，廣告打得兇，因此吸引不少看屋的來客量，不過，由於預售屋對買方而言難免有其不確定因素存在，且洲子洋最早一批成屋屋齡也在10年內，與新案差距不大，仍有不少人轉入成屋市場，「比例大約一半」。
林士凱指出，洲子洋一般標準品為主的社區，10年內新古屋2房單價約28至30萬，3房約28萬上下，相較相鄰區域都在4字頭以上，顯得親民許多，因此除吸引首購族，也有來自隔鄰的換屋族。但需注意的是，由於當地約7成產品都是「純主建物坪數」小於25坪的3房，或是小於20坪的2房，雖相對總價較低，但如有空間需求的買方，能夠選擇的案源也就比較稀缺。