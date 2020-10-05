房市／最低500萬能買3房　五甲成鳳山交易最熱區域

官方數據顯示，今年上半年高雄鳳山買賣熱區在五甲。在地房仲分析，除與集中交屋有關，當地中古屋價格與整個南高雄，乃至於鳳山其它區域相比，更為親民，最低500萬初仍可找到電梯3房產品，加上機能亦成熟，成為許多購屋族首選之一。