房市／最低500萬能買3房　五甲成鳳山交易最熱區域

官方數據顯示，今年上半年高雄鳳山買賣熱區在五甲。在地房仲分析，除與集中交屋有關，當地中古屋價格與整個南高雄，乃至於鳳山其它區域相比，更為親民，最低500萬初仍可找到電梯3房產品，加上機能亦成熟，成為許多購屋族首選之一。
高雄市地政局統計今年上半年買賣棟數，鳳山區540棟僅次於三民區。其中，鳳山的建物買賣熱區以「五甲段」交易件數最多，該區段位於五甲二路，鄰近全聯鳳山五甲店。排名居二、三名則依序是位於光遠東路的「竹子腳段」，以及近新甲國小與衛武營的「新甲段」。
信義房屋五甲店店長林思瑋認為，五甲一帶交易量大的原因與新成屋交屋有關，另一方面，以南高雄市區來說，鳳山房價本就相對親民，而在鳳山區中，又以五甲價格相對平易近人，同時又具備完整生活機能，因此成為許多購屋族首選。
生活機能方面，林思瑋以五甲二路為例，沿線有餐飲店、超商、銀行、全聯，甚至夜市；房價部分，當地有許多中古的公寓、大樓、透天，價格較為參差，不過最低仍能以總價500萬初，買到屋齡近30年的3房電梯華廈產品。
至於屋齡5年內新大樓則依社區質感不同，成交單價約介在19至23萬，透天則依地坪、有無電梯等條件，若地坪30坪，約1700、1800萬，附電梯且地坪更大，總價甚至可在2000萬以上。林思瑋強調，當地有房價親民物件，相對也有價格較高新屋，選擇相當多元，近期因整體房市大環境熱絡，自住客更是湧現。
林思瑋也表示，光遠東路較近陸軍官校，新甲段則因鄰近衛武營、明星學區新甲國小，因此深受購屋族青睞。其中，新甲段一帶有幾批中古大樓，雖目前屋齡都在10、20年以上，但因當年興建時口碑就不錯，因此只要屋況維持得不錯，又擁有公園景觀或裝潢等特殊條件，仍能有17、18萬左右行情，其他則落在13至15萬左右。