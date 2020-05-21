長耀建設「双丰双卉」預售熱銷　小坪數擁2房

▲緊鄰萬坪國際媒體園區以及三井Outlet Park，擁有絕佳的地利條件。（圖/公關照片）

▲建築外觀以林口的紅土做為元素，呈現出大地的顏色，墨綠色外牆，更顯現出優雅的氣質。（圖/公關照片）

▲機能完備的2房與3房，即能享有「4房宅邸」的建材配備與規劃，打破傳統小坪數的空間思維。（圖/公關照片）

位在林口A9站旁的「長耀双丰双卉」，位處摩天豪宅林立的30米文化三路一段，緊鄰萬坪國際媒體園區以及三井Outlet Park，絕佳的地利條件，更是區段內唯一精品宅，搭配768萬起的輕鬆入手價，可說是最佳置產首選。近年來林口發展迅速，成為買屋族的首選之一，也有不少置產客及首購族前往看屋，尤其是位在文化三路一段的「長耀双丰双卉」，更是眾多購屋族首要看屋的地點，不僅簡潔時髦的外觀風格，暗橘色系的線條與框架，突顯出林口的既有元素。君漾廣告副理陳衍余表示，已有10多年經驗的長耀建設，原本在內湖就是以建構豪宅所著名，現在插旗林口未來的發展，建築外觀以林口的紅土做為元素，呈現出大地的顏色，墨綠色外牆，更顯現出優雅的氣質，樓層共15樓、地下3層，僅一個店面，機能完備的2房與3房，即能享有「4房宅邸」的建材配備與規劃，打破傳統小坪數的空間思維。在疫情爆發前，長耀双丰双卉已將「單層排氣、逐層封板」規劃為標準規格，讓重視居家環境的住戶，可以相當安心，同時這也成為目前新成屋才有的規劃；另外為了有效的杜絕細菌增生，另外再加裝「電梯紫外線光殺菌」可以有效殺菌及預防，如此豪宅才有的規格，可見長耀建設的用心。與周邊個案比較「双丰双卉」不僅2到3房坪數規劃親民務實，總價負擔更是實惠，陳衍余表示，目前銷售已接近8成，購屋者只要需自備款2成，即可成交，目前工程進度已到地上1樓，預計明（2021）年年底完工，後（2022）年初可交屋，現在屬預售階段，可說是超值實住型格局，精實巧妙的空間設計，讓參觀過的朋友很難挑剔。