粉專被停權！486先生秒體會「人情冷暖」：被當成癟三了

▲ 486 先生感慨人情冷暖。（圖／翻攝自 486 好物與開箱）

網紅「486先生」以經營團購和電商起家，近期頻頻針對時事政局發表看法，去年更一對一訪問蔡英文總統，讓 486 先生的網路聲量創下高峰。不過，原本有 88 萬粉絲按讚追蹤的粉絲專頁，日前卻遭到臉書無預警停權，重新成立的粉專只剩下 3 萬多粉絲按讚，人氣大不如前，也讓 486 先生感慨體會到「人情冷暖」，更自嘲被當成癟三了。486 先生今（21）日在臉書發文透露，原本今天有一家飯店中午要開拍商業午餐推薦，昨天臨時接到通知，對方表示要停止今天的拍攝。 486 先生表示，節目部的同仁錯愕之外，大家互相看了一眼苦笑著，「失去了 88 萬粉團， 486 當場被人鄙視了，失去了 88 萬的粉團， 486 變成癟三了。」 486 先生形容自己的感受就像是被「搧了一巴掌」，不禁感慨「這社會難道就我一個人在講人情事故？活了 50 歲我還是幼稚了。」但 486 先生也指出患難見真情，立委林昶佐的團隊第一時間就跳出來，積極幫忙聯繫臉書希望能盡快解封把粉團歸還， 486 先生直言，「昶佐對我的幫忙如同當初他退出時力時。我第一時間聲援他一般，什麼是兄弟情，這就是兄弟情。」 486 先生更向大家喊話，「每當台灣發生困難，我總義不容辭第一時間跳出來幫忙，親愛的兄弟姊妹們，現在你哥被人看雖小了。我在這跟兄弟姊妹們說，幫哥按一下讚吧！」呼籲粉絲們歸隊。最後 486 先生也解釋，秉持事緩則圓的態度，給臉書一個處裡的時間，所以後續的步驟仍然在等待著，「過幾天事情確定後可能會開記者會跟大家公布始末。」（編輯：倪浩軒）