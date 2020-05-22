今夏必朝聖！集雅社高雄最大旗艦店　一站購足各式家電

▲ 裝潢整體以木質基調設計，店櫃陳設則以生命之樹、日光樹影、小小夢想家，3大主軸為發想。（圖／集雅社提供）

▲輔以燈光營造舒適柔和的「日光樹影」，樹蔭下放置輕食、風扇、藍芽喇叭、女性產品、調理家電，營造居家烹飪的輕鬆自適。（圖／集雅社提供）

為了給顧客更舒適的購物環境，集雅社於大立百貨A館5樓打造全新體驗體驗館，160坪超大空間，為目前高雄地區最大坪數的櫃位，集結最齊全的家電品牌及商品，要讓顧客一站購足生活家電，實現全新AI智慧生活。而在日本有著「最美書店」封號的TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，也進駐大立，南台灣唯一的蔦屋書店，加上集雅社高雄最大家電櫃位，成為今夏一定要朝聖的時尚景點。集雅社全新智慧生活體驗館，商品更加多元，除了原有SONY、LG、三星、國際、日立、夏普、YAMAHA等生活影音家電品牌，新增BWT淨水器、Honeywell、Dyson、Electorlux等品牌，讓顧客可以一站購足生活家電。不僅商品種類超齊全，裝潢設計也極具巧思，整體以木質基調設計，店櫃陳設則以生命之樹、日光樹影、小小夢想家，3大主軸為發想。輔以燈光營造舒適柔和的「日光樹影」，悠閑午後可以在樹下乘涼、野餐，一派輕鬆自在，而樹蔭下放置輕食、風扇、藍芽喇叭、女性產品、調理家電，營造居家烹飪的輕鬆自適。賣場中央打造一棵別出心裁的「生命之樹」，於其中陳列眾多聲霸，讓我們以「播下愛音樂的種子」開展進而「為風格發聲」，讓前往集雅社的顧客有煥然一新的體驗感受。其中，最具代表集雅社特色就是「影音鑑賞室」，現場陳列優質的家庭劇院、音響組及高規格無線藍芽喇叭，釋放絕美的天籟美聲，征服挑剔的耳朵。「小小夢想家」，則讓想像變成現實，清淨、洗衣、調理等商品，開啓智慧生活的美好開始。開幕期間享開幕「5」好康，即日起至6月14日，好康1、韓系指定商品滿萬折500元；2、LG獨家限量商品開幕破盤驚喜價；3、滿額好禮三選一，消費滿3萬即贈多功能保鮮罐、減油保鮮盒2入、316不銹鋼保溫保冰杯，數量有限送完為止；4、驚喜歡樂戳，前35名來店消費顧客，即可參加歡樂戳乙次；5、5月20日至27 日指定商品滿5,000再送400元商品券。