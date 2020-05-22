指揮中心記者會延期1小時召開　原因曝光！

中央流行疫情指揮中心發送通知，今（22）日記者會要延期至下午3點才召開，原因是衛福部長陳時中今日上午前往衛生福利部立澎湖醫院，出席新冠病毒檢測儀器「瑞基自動化核酸分析儀」捐贈儀式。
據了解，陳時中上午趕往澎湖出席記者會之後，仍堅持要親自說明疫情，因此將固定每日下午2點召開的記者會，延後一小時。
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中央流行疫情指揮中心發送通知，今（22）日記者會要延期至下午3點才召開，原因是衛福部長陳時中今日上午前往衛生福利部立澎湖醫院，出席新冠病毒檢測儀器「瑞基自動化核酸分析儀」捐贈儀式。
據了解，陳時中上午趕往澎湖出席記者會之後，仍堅持要親自說明疫情，因此將固定每日下午2點召開的記者會，延後一小時。
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