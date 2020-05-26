你家夠乾淨嗎？後疫情時代　打造健康居家成「防禦」關鍵

雖然疫情趨緩，但許多為了防疫而改變的生活習慣，例如遠距工作、回家吃飯、清潔打掃頻率提高、甚至放假時也傾向居家休閒等，將成為「後疫情時代」的新生活日常。因民眾窩在室內的時間比以前還久，長期關注居家環境及空氣品質的知名科技品牌戴森，就特別提出 「Healthy Home健康居家」概念，呼籲大家重新審視生活及環境品質。





居家環境對人體的影響是隱形且漫長的，良好且乾淨的室內環境，不僅可提升生活品質，也會帶來心理上的放鬆，提升抵抗外在侵擾的能力；相反地，若室內環境中充滿汙染源，會對人體形成慢性刺激，長時間下來反而不利於身體健康。



▲人有約90%的時間待在室內，良好且乾淨的室內環境很重要 。（圖/公關照片）

知名科技品牌戴森年初發布一份關鍵調查報告，分別點出全台四大主要城市的空汙危害。調查發現，以細懸浮微粒(PM2.5)來說，汙染嚴重度依排名分別是高雄、台中、台南、台北；至於容易被人忽略的揮發性有機物(VOCs)，台灣四大城市室內的VOCs濃度，竟全都超過法定標準。





室內的VOCs來自於建築裝潢材料本身所含的油漆、塗料及黏著劑、家俱及家電的塗料、各種清潔劑等。除此之外，VOCs也會隨著人為行為如抽菸、烹飪、清潔等而產生。室內汙染還包含肉眼不可見的過敏原如花粉、塵蟎、黴菌等，藏在地毯、沙發、寢具及家飾中。人有約90%的時間待在室內，根據研究，室內空汙對人體的影響是室外的7倍！此時若不注意清潔，恐將對人體產生影響。





此外，室內的灰塵堆積也是污染來源之一，因為傳統清潔方式所造成的問題，反而比應解決的還多。傳統打掃方式在掃地和除塵時，會將原本沈積在地面上的微塵，重新撥回至空氣中。而拖地只是簡單地把濕灰塵推散四處，灰塵及過敏原依舊留在縫隙內，無法完全根除。





因此，打造健康居家環境，戴森建議定期打掃、聰明選擇吸塵器。以Dyson Cyclone V10™ 吸塵器為例，其全機過濾系統，採完全密封，可滴水不漏鎖住99.97%小至PM0.3的微粒，避免吸塵的過程中再度排出，形成二次汙染。而Dyson最為人津津樂道的數位馬達強勁吸力，是透過14個氣旋，形成超過79,000倍的離心力，有效分離微塵與氣流，不僅能快速吸除隱藏塵垢，也能確保吸塵時空氣品質不受影響。且Dyson Cyclone V10™更配有軟質碳纖維滾筒吸頭，柔軟尼龍絲包覆大尺寸滾輪，能夠吸附碎屑，抗靜電碳纖維細絲能幫助掃除微粒，是深入細縫、掃除汙染源的秘密武器。



▲ 戴森建議定期打掃、聰明選擇吸塵器。（圖/公關照片）

但光是吸塵打掃還不夠，打掃時所使用的清潔劑，也會產生更多揮發性有機物(VOCs)，揮發性有機物中甚至包括可致癌、致過敏的甲醛。因此打掃後再加上使用空氣清淨機，改善室內空氣品質，健康居家才算完整。以Dyson Pure Cryptomic™ 空氣清淨機為例，360玻璃HEPA+級活性碳濾網，可捕捉小至PM0.1的懸浮微粒；獨家的Dyson Cryptomic™分解甲醛科技，可以有效捕捉和消除甲醛，將其分解成微量的水氣和二氧化碳。自動偵測系統更可以讓使用者透過Dyson Link應用程式，隨時監控家中空氣品質與機器使用情形，即使出門，也可以設定排程在到家前半小時開啟，回到家馬上就能享受乾淨清爽的空氣品質。



▲ 獨家的Dyson Cryptomic™分解甲醛科技。（圖/公關照片）