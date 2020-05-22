怎麼分辨「淹水或積水」？兩派意見吵翻天　關鍵數字曝光

▲按照法律條文，積水超過 50 公分便稱為淹水。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今（22）日全台各地皆有陣雨或雷雨，局部地區更出現致災性豪大雨，傳出不少災情。但有網友好奇詢問，該怎麼判斷是積水或淹水？因為每個人對於積水或淹水的主觀感受都不太相同，積水或淹水有一個明確的分辨標準嗎？文章一出，引發熱議。有網友就找到「國家災害防救科技中心」的文章，裡面指出超過 50 公分就算淹水。有網友在 PTT 發文表示，水量差不多的狀況，有些地方叫淹水、放到其他地方又成了積水，讓他覺得好亂，到底有沒有一個標準？也有網友表示，新聞報導中有時會用淹水、有時會用積水，有些人還會特別強調某地方只是積水不是淹水，兩者差別到底在哪？積水淹水讓人分不清楚，引發熱烈討論。許多網友馬上泛起政治性聯想，紛紛留言回覆說，「差在有沒有台灣價值」、「看誰執政啊」、「差在政治正確」、「看市長顏色」、「你喜歡的市長就是積水，你不喜歡的市長就是淹水」。不過也有專業網友認真回覆，找到「國家災害防救科技中心」的文章，文章裡面指出雨勢太大來不及排掉，出現在地面的水就叫積水，而積水超過一定程度，往往就會被稱為淹水。那麼到底要達到怎麼的程度呢？「國家災害防救科技中心」指出，過去因為人行道的高度與道路地面高差約 25～30 公分高，所以超過這個高度就會被稱為淹水。但後來依據《災害防救法》第 48 條，住屋因水災淹水達五十公分以上，可申請水災補助。換言之，超過 50 公分的積水便被認定為淹水。（編輯：倪浩軒）