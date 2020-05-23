阿滴2頻道停更！新片「畫面全黑」曝原因：要休息一陣子

▲阿滴日前錄製全英文影片向世衛組織喊話。 （圖／臉書）

YouTuber 阿滴日前募資為台灣發聲，活動獲得廣大回響。不過，阿滴 22 日在 YouTube 頻道《阿滴日常》透露「要休息一陣子」，必須暫停更新頻道，並在最新影片中和大家訴說身體狀況，影片長達 2 分 38 秒畫面全黑，讓許多粉絲感到不捨，在影片底下回應「阿滴好好休息！」阿滴在影片中表示，頻道必須要暫停一段時間，因為前一陣子開始長針眼，過去兩周看過眼科，點藥、吃藥，針眼卻反覆的長，連續長了 5 顆，醫生認為阿滴工作壓力太大造成疲累，導致免疫力失調，是身體在給他的警訊，必須要好好休息一段時間。阿滴透露， 4、5 月的確經歷許多事，因為一直反覆長針眼，眼睛腫得沒有辦法拍片，《阿滴日常》和《阿滴英文》 2 個頻道都會暫停更新，不確定時間會多長，目前預估暫停一周左右，坦言因為身體狀況被迫停止更新，心情覺得很沮喪，但要大家不用太擔心他，接下來的時間會好好休養，讓身體狀況回復到以前，再繼續拍更多的影片給大家看。許多網友在影片底下為他加油打氣，紛紛回應「阿滴一定要好好休息，不要有壓力大家等你健康回來」、「阿滴好好休息！身體比什麼都重要」、「希望阿滴恢復健康，繼續頻道」、「阿滴辛苦了，祝早日康復，經歷這樣的事情誰都不願意，趁這段期間好好休息」、「辛苦了！休息才能走得更遠，保重」。（編輯：賴詠璿）