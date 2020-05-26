繼敦南誠品「再一分店」吹熄燈號！眾卻驚問：不知那裡有

全台首間 24 小時營業的誠品敦南店，因為租約到期，本（ 5 ）月 31 日將熄燈結束營業。23 日誠品董事長吳旻潔親自出席記者會公布，誠品新 24 小時書店確定將落腳於信義店，並於 5 月 29 日開始試營運。不過，繼敦南誠品之後，台北另一經營 21 個年頭的誠品也將結束營業，消息曝光之後，許多網友卻驚問「原來那裡有誠品？」
全球首間 24 小時營業的書店誠品敦南店即將在 31 日熄燈，誠品日前舉辦記者會說明後續計畫，針對近期疫情的影響，吳旻潔指出「誠品投入文化事業，從來就沒想過要政府補助，它是一個很清醒的、自覺的一個選擇，我們知道書店不容易經營。」同時提到最近因為疫情影響，自 2 月中下旬開始，西門、松菸、信義誠品的人流都有 3 到 4 成的衰減，信義誠品將成為 24 小時書店的接棒者，目標是讓 24 小時的實體書店不被中斷。
不過，根據《 ETtoday 》報導，繼敦南誠品之後，座落於台北市文林路上、士林站旁的誠品士林店，經營 21 個年頭至今，也宣布將於本月 31 日和敦南店一同吹熄燈號，誠品今也出面證實此一消息。
相關消息曝光之後，立刻在 PTT 掀起高度熱議，網友紛紛回應「哭啊，這間還不錯啊」、「時代的眼淚，線上看書多方便」、「以前常去，可惜了」；但也有許多網友驚訝直呼「原來士林有誠品」、「那邊有誠品？」「去過士林夜市，但根本不知道這附近有誠品」、「士林有誠品？」（編輯：賴詠璿）
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