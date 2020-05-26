影／脫單百分百？拜月老懶人包　10招讓你遇到對的人

就是要脫單！成功率百分百的拜月老十大祕訣大公開！YouTuber「劉芒」以自身經歷分享，在經過幾次無效拜拜之後，因為學妹介紹的「私人小撇步」，在短短兩個月就遇見「心目中對的人」。學妹對當時失戀的劉芒表示，建議她去朝拜一下霞海城隍廟，對於那些常常去拜月老卻遲遲沒有下文的人，對此劉芒表示可能是因為「真命天子／天女」清單沒有列清楚的原因。劉芒不私藏大方分享，１０招讓你成功找到對的人！
影片中劉芒中提到，起先因學妹建議半信半疑嘗試拜了霞海城隍廟月老，但聽聞月老「會鑽漏洞」，於是將自己的真命天子清單列得相當仔細，未料短短兩個月就脫單，另一半與當初清單內的條件更是一模一樣，她將這個「拜月老SOP」分享給周遭親朋好友，到影片拍攝當日為止，每對都是穩交的好結果。
劉芒在影片中分享清單十大重點：
1、清楚列出喜歡外型
2、從過往經驗找答案
3、經濟條件
4、不要講概念講出明確事情
5、價值觀 金錢關 世界觀
6、務必慎重考慮家庭關係、社交生活
7、寫出你感情瓶頸的解藥
8、所有優點要跟自己相關
9、自己能不能做到
10、參考世界更美好
劉芒強調拜月老秘招來自於個人經驗的整理歸納，不一定適用每一個人，純屬好玩千萬不要走心，最重要的是在列完清單後，間接知道自己的目標，了解自己的不足而精進自己，在吸引力法則之下，就能大大增加「對的人」來到自己身邊的機率。影片曝光後受到許多好評迴響，網友認為列清單能反思自我不足，也有許多網友分享自己與月老許願的經驗，十分認同「月老鑽漏洞」的特點，並認可「雙重吸引力」的說法，遇見未來另一半之前，努力讓自己變得更好、進步才是最重要的。（影音編輯：謝美伶）