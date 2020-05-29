淬鍊30年深厚營建基礎　欣聯建設推出代表作「欣聯詠心」

▲從基層出發的林榮三，特別重視工程專業與施工細節，他認為，只有用心打造出來的房子，才能讓客戶買得放心，住得安心。（圖/公關照片）

不少專家達人都建議，消費者在買屋看屋時，一定要注重營建品質，並挑選品牌信譽良好的建商，才能多一分安心與保障。近年在雙北房市不斷推出建案，累積不少品牌聲量的欣聯建設，包括中和「欣聯大心」、新莊「幸福捷境」、新店「欣聯心」、內湖「湖山妍」、文山「芳朵」等，皆案案完銷，並持續獲得消費者的口碑推薦與回饋，所憑藉的正是30年深厚的營建實力，讓欣聯建設在競爭激烈的房市中，穩健屹立紮根。





欣聯建設董事長林榮三本身就是土木系科班出身，畢業後進入營建公司，從基層工程師、工地主任做起，擁有多年第一線實務與後端規劃經驗。1989年創立「合聯營造」開始承攬工程，一步一腳印穩紮穩打，累積雄厚的營建實力，短短9年間，不僅晉升為資本額上億的甲級營造廠，其工程營造工法獲得ISO9002國際品質認證，廣獲各知名業主肯定，更成立「欣聯建設」，開始一條龍的建築整合。



▲外觀設計上更與知名建築師簡俊卿合作，強調建築外觀的獨特性與藝術性，「欣聯詠心」將可望打造成為該區域的重點地標。（圖/公關照片）

品牌創立初衷「一間厝、一世情，用心來交陪」，至今從未改變。「任何一棟房子，都是一個百年事業，」董事長林榮三說。「客戶可能一輩子只買這一間房子，所以品質非常重要。」從基層出發的林榮三，特別重視工程專業與施工細節，他認為，只有用心打造出來的房子，才能讓客戶買得放心，住得安心。





但欣聯建設的建案之所以熱賣，當然不僅是建築品質優異而已。林榮三強調，建案的成敗，在於「地點」跟「產品定位」，這也和許多房地產專家所強調的「location, location, location.」不謀而合。因此近年來，建案基地多選在捷運站步行可達的距離範圍內，而且在決定購地之前，林榮三一定會親自到現場勘查4、5趟以上，觀察周遭的生活機能，甚至會特別挑選晚上時間前往，實際感受夜間環境的氛圍，是否讓人感到舒適安全，為消費者先把關，也創造未來高投資報酬率的機會。



▲「欣聯詠心」，選在新北七大知名重劃區中，綠地比最高的三重「仁義重劃區」內。（圖/公關照片）

延續「一間厝一世情」品牌精神，今年欣聯建設更推出30週年經典代表作「欣聯詠心」，選在新北七大知名重劃區中，綠地比最高的三重「仁義重劃區」內，基地位置坐落在新北市三重區仁信段95、96地號，正是該重劃區核心6,000坪公園綠地第一排，更有長達1.2公里的綠園道，在寸土寸金的雙北市中，非常難得。交通上由於鄰近台北市士林區，5分鐘就能抵達台北市中心，地理上具極大優勢。



▲採用最近熱門的「防疫宅」概念，採用主臥衛浴Hansgrohe、單層排氣、STODUR防疫排氣、非接觸感應門禁鎖、及夏普抗菌電梯等設計。（圖/公關照片）

「欣聯詠心」占地約407坪，地上12層，地下4層，全棟共67戶，擁有67個坡道式平面車位，房型規劃計有2+1房與3房兩種商品，坪數則介於23至32坪之間。為了更加符合當地環境的樂活風格，還導入最近熱門「防疫宅」概念，採用主臥衛浴Hansgrohe、單層排氣、STODUR防疫排氣、非接觸感應門禁鎖、及夏普抗菌電梯等設計，並承諾防水10年保固，讓住戶住得更安心。在外觀設計上特別拉開各戶棟距，使居民享有高品質生活隱私，更與知名建築師簡俊卿合作，強調建築外觀的獨特性與藝術性，「欣聯詠心」將可望打造成為該區域的重點地標。



