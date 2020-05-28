濃茶來襲！夏日包裝茶掀戰火　3C、理財達人都愛這味

▲濃韻烏龍茶清香回甘，又有「不易形成體脂肪功能」、「調節血脂功能」健食認證，讓工作忙碌的理財達人憲哥也愛不釋手。（圖／憲哥提供）

▲平常只喝無糖茶的3C達人廖阿輝，對濃韻日式綠茶也比出大拇指稱讚，入口不苦澀、韻味無窮，且同樣榮獲國家健康食品「調節血脂功能」有助於延緩低密度脂蛋白之氧化。（圖／廖阿輝提供）

夏日炎炎，超商包裝茶百百款，從過去大家愛喝偏甜的，到開始選擇無糖的純茶，然而近期民眾更追求濃厚的口味。其中，有包裝濃茶因兼具濃厚茶感與茶韻，並擁有「調節血脂功能」或「不易形成體脂肪功能」健食認證，成為追求健康與口感的消費者首選，就連口味挑剔的理財達人憲哥、3C達人廖阿輝也大力稱讚。理財達人憲哥工作忙碌，時常得緊盯國際局勢與全球經濟市場動向，看螢幕追著數字「此消彼漲」，長期下來不僅無法規律運動，時常壓力較大也讓飲食不正常，經常外食吃得太過油膩。好在，常啜飲手泡茶的憲哥，發現濃韻烏龍茶茶感濃厚豐醇，與其他茶飲相比，除濃厚口感外更有健食認證的保證，頓時讓他愛不釋手。濃韻烏龍茶添加阿里山烏龍茶，並以低溫作菁技術提升茶香、留住甘甜。對茶口味十分講究的憲哥表示，濃韻烏龍茶香氣濃、入口順、味醇厚、茶韻足。此外更榮獲二項「不易形成體脂肪功能」、「調節血脂功能」健食認證，能沖刷口中油脂，還能減緩身體負擔。而平常只喝無糖茶的3C達人廖阿輝，對濃韻日式綠茶也比出大拇指稱讚，其使用日本產茶葉，採以遠紅外線焙茶技術及蒸菁製法，不僅去除菁味也提升煎茶焙烤香氣，入口不苦澀、韻味無窮，且同樣榮獲國家健康食品「調節血脂功能」有助於延緩低密度脂蛋白之氧化。就算廖阿輝忙於3C開箱只能吃外食時，也能方便在超商中買到，餐後搭配更能去除食物的油膩感。

3C 達人廖阿輝



▲濃韻兼具濃厚茶感茶韻，更擁有「調節血脂功能」或「不易形成體脂肪功能」健食認證。（圖／濃韻提供） 超商包裝茶推陳出新，成為夏日飲品主要戰場，而濃韻系列茶飲脫穎而出的秘密就是兼具口感與健康。濃茶中豐富的兒茶素和胺基酸，還有風味物質是讓茶湯不苦澀的秘密，且產地、製程層層把關，兼顧口味也獲健食認證，讓消費者喝得美味也更加安心。





(本篇與濃韻合作)