麥當勞「現金抵用券」從早到晚都能用！使用秘笈獨家揭露

現金抵用券（送完為止）

▲於5/28~5/31於麥當勞門市消費即可獲得一本現金抵用券，內有麥當勞、屈臣氏、amba意舍酒店的消費優惠，就算是只買一支蛋捲冰淇淋也能獲得。（圖／記者林柏年攝）

▲無敵豬肉滿福堡加蛋搭配薯餅配餐，原價108元，可使用1張10元抵用券，這份讓人充滿活力的澎湃早餐折價後只要98元，如果報報APP有抽中優惠，還可合併使用，非常划算。（圖／記者林柏年攝）

▲單點麥脆鷄腿兩塊$110，搭配甜心卡購買大薯$55送大可，加點1+1的勁辣香鷄翅、小杯玉米濃湯共215元，可折抵20；若購買任選4組1+1銅板輕鬆點$50優惠選擇，即可以再使用一張。（圖／記者林柏年攝）

▲▲現金抵用券裡有，麥當勞$200 / 12張、屈臣氏$100 / 1張以及amba意舍酒店$5000 / 4張。（圖／記者林柏年攝）

受新冠肺炎疫情影響，國內經濟大受衝擊，不僅政府推出振興券，現在連台灣速食龍頭麥當勞也從明（28）日起發放現金抵用券，同時聯手連鎖藥妝品牌與飯店業者，市值高達新台幣5,300元。其中，一份吃超飽的超值早餐套餐組，甚至最高能省下一杯手搖杯的價錢。為此，記者實際至麥當勞林森二店「模擬」教學，告訴你，究竟如何使用「現金抵用券」最划算！首先，只要（5/28~5/31）這四天在麥當勞門市消費，不限金額即可獲得一本，包含價值200元的麥當勞抵用券（共12張，20元8張，10元4張)，當中10元面額的抵用券適用於上午10點半前供應的早餐，單筆消費滿百即可折抵，而20元面額的抵用券則適用10點半以後供應的餐點，單筆消費滿200元即可使用，累計折抵無上限。不僅如此，還可搭配官方APP優惠或是甜心卡使用，滿足小資族的日常確幸。此外，許多人都有使用麥當勞報報APP的習慣，每日提供的優惠券也受到學生族群和小資族喜愛，以麥當勞最受歡迎的「無敵豬肉滿福堡加蛋、搭配薯餅配餐」為例，無敵豬肉滿福堡加蛋搭配薯餅配餐，原價108元，可使用1張10元抵用券，這份讓人充滿活力的澎湃早餐折價後只要98元，如果報報APP有抽中優惠，還可合併使用，非常划算。如果是追求飽足感的午餐時光，單點麥脆鷄腿兩塊$110，搭配甜心卡購買大份薯條$55送大杯飲品，加點1+1銅板輕鬆點$50的勁辣香鷄翅、小杯玉米濃湯共215元，就能使用20元的現金券折抵。如果是三五好友相聚吃個下午茶，選用甜心卡或購買1+1銅板輕鬆點$50，任選4組，也可以使用一張20元現金券，由於折抵無上限，像是假日外出聚餐，消費滿800元即可將4張20元抵用券全數折抵。記者也發現，這次麥當勞提供的「現金抵用券」僅限於現金結帳滿額支付使用，故不能搭配行動支付、Line Pay、信用卡、電子票證或是點點卡使用，但與麥當勞報報APP及甜心卡的優惠並不衝突，除了麥當勞以外，每一本抵用券中也包含100元面額的屈臣氏現金抵用券，與5千元的amba意舍酒店住宿、餐飲抵用券。麥當勞表示，這次總計將發放250萬本現金抵用券，歡迎民眾前往門市消費領取。事實上，除了麥當勞之外，肯德基5月也於官網祭出雙色地瓜QQ球、上校雞塊、雞米花、薯餅4品項31日前限量買一送一優惠券。而頂呱呱則打出低價優惠搶客，包含買一送一、89元銅板美食、加1元多1件等。相比同行優惠限制，麥當勞打出現金券折抵策略，進攻振興戰場，在疫情逐漸趨緩後，速食產業面對回流來客，皆使出渾身解數應戰。