口罩國家隊　6月進軍國際盃

經濟部長沈榮津今（27）日在中央流行疫情指揮中心記者會中指出，因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。6月1日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，屆時國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解禁。沈榮津表示，昨日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識，自6月1日起，國軍人力支援及激勵措施將退場，逐步調節產能。另一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800萬片口罩予政府之定額徵用模式，依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度。其餘努力生產的口罩，開放在國內販售或出口，亦即MIT的口罩可以卡位國際市場，成為台灣拚出口的另一個優勢產品。經濟部也會持續穩價穩量的機制，控管800萬片口罩所需要的原料量能，並推動「隨機抽樣、快速檢驗」的品管機制，維持MIT的品牌形象。經濟部表示，口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。經濟部也強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告之生活必須用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為；而根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。此外，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。