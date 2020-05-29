直播／還是零確診、連47天無本土病例？陳時中最新說明

台灣已連續7天新冠肺炎零確診、46天無本土病例，今（29）日是否再零確診？防疫措施會不會再進一步鬆綁？中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開記者會說明，請跟著《NOWnews今日新聞》鏡頭一起關心最新疫報。
根據中央流行疫情指揮中心統計，27日新增185例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,581例（含70,616例排除），其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
同時，鑑於國內新冠肺炎疫情風險低，也鬆綁民眾生活防疫措施，為讓民眾生活及產業經濟在一定的安全條件下，逐步恢復正常運作，指揮中心也公布實聯制措施指引，為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀，若6月7日後國內仍維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。