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花蓮地牛翻身！芮氏規模4.8　最大震度4級

編輯林莞茜/綜合報導-2020-05-30 21:45:14
▲花蓮地牛翻身！芮氏規模4.8　最大震度4級（圖／翻攝自氣象局）
花蓮、宜蘭地區出現有感地震！中央氣象局發布最新的地震報告，今（30）日晚間9點2分在花蓮縣新城地震北偏西方13.8公里，發生芮氏規模4.8地震，地震深度17.2公里。

最大震度4級出現在花蓮縣太魯閣、宜蘭縣澳花；其他地區花蓮市3級、南投縣合歡山3級、台中市梨山3級，苗栗市2級、彰化市2級、嘉義縣番路2級、雲林縣四湖2級。新北市、桃園市、新竹縣市、臺東縣、嘉義市1級。

台鐵簡訊指出，沿線地震儀皆未顯示達到3級強（20至25GALS），全線行車正常。

 

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