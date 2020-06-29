女力人物／為母則強　改變陳舊觀念　種出友善環境的好茶

今（109）

▲陳惠玲說，大概是因為茶一種下去，自己就懷孕的關係，想到這片茶園，將來就是小孩子的遊樂場，化學藥劑還是能少就少。(圖/陳惠玲提供)

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▲陳惠玲開心的說，這張證書不是終點，而是另一個起點，一個一步步邁向無毒茶葉的起點，未來會更加倍努力，讓茶不只是甘甜，更讓人從心底喝得安心。(圖/陳惠玲提供)

農業工業化後，化學肥料與農藥變成農民們穩定生活收益的重要工具；但對於訓導山茶農陳惠玲來說，一杯好茶可不只是長得漂亮、做得順口就好，更重要的是要怎樣讓茶葉能夠喝得安心也安全。陳惠玲在努力嘗試了數十次後，年終於迎來了人生第一座未檢出的檢驗報告；不僅讓她更有信心繼續減少茶園用藥，也更堅定未來要朝向友善農業的目標持，續前進的決心。陳惠玲會種茶是跟隨著父親的腳步前進，但當茶葉一種下去，就開始思考怎樣能夠種出安全的茶葉，而不再只是運用大量的化學藥劑，讓茶樹看起來頭好壯壯，但卻讓人喝起來不安心；至於為什麼想要種安全的茶呢？陳惠玲說，大概是因為茶一種下去，自己就懷孕的關係，想到這片茶園將來就是小孩子的遊樂場，化學藥劑還是能少就少，於是就開始摸索減少用藥的方法。想要少用藥，就得付出足夠的精力時間，還得有國父一般的革命精神，「老一輩的人做農是沒有安全觀念的」；陳惠玲指出，因為農藥、化肥就是當初政府教他們用的，所以當看到茶園的草多了，除草劑就出門，蟲子多了、茶樹生病了，蟲藥、菌藥就上場，對他們來說，農藥是藥，是專門讓茶樹能夠健康快樂長大的好東西，至於環境、生態什麼的，沒人教過他們，他們自然也想不到。所以當茶園雜草叢生，陳惠玲就必須練就耳朵長繭的功力，來應付父母的三催四請，不斷要求她去噴灑除草劑的命令，因為她堅持只用人工除草，也希望利用草生栽培讓茶園生態更多元；至於用藥部分，陳惠玲也不斷嘗試減少用量，更有一季茶，因為小綠葉蟬的肆虐，完全放棄採收，然而再怎麼減，10多年來數十季的努力，始終沒辦法拿到一張未檢出的報告。2020年的春茶之前，陳惠玲拜訪了許多無毒農業的前輩，根據他們的做法搭配訓導山的氣候，擬定全新策略，終於皇天不負苦心人，讓她從台灣安心茶領到生平第一張未檢出的檢驗報告，與象徵最高等級的翡翠證書；陳惠玲開心的表示，這張證書不是終點，而是另一個起點，一個一步步邁向無毒茶葉的起點，未來會更加倍努力，讓茶不只是甘甜，更讓人從心底喝得安心。

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