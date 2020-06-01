爸媽圈爆紅神曲《能恩刷牙成長帶動唱》號召萌寶跳起來！

每個寶寶都是爸媽眼中的超萌小明星，寶寶的牙齒骨骼發育好，才能和爸媽一起唱唱跳跳！成長配方領導品牌「雀巢能恩3」邀請新手爸媽香蕉哥哥、草莓姐姐，共同參與創作《能恩刷牙成長歌》，邀請天底下所有爸媽帶著家中的超萌偶像一起開心帶動唱，展現牙齒骨骼發育滿分的超棒成長力！根據兒童牙科專業醫師的建議，要保護好寶寶的牙齒健康，就要從日常清潔和飲食攝取來留意。這次《能恩刷牙成長帶動唱》特別將正確刷牙方式結合進歌詞中，讓爸媽輕鬆帶寶寶養成每天至少刷牙兩次的好習慣；更邀請YOYO偶像香蕉哥哥、草莓姐姐共同演唱並示範舞蹈，身為新手爸媽的他們直呼這首歌曲真是可愛又洗腦！除了刷牙之外，營養攝取也很重要，能恩更推出「獨家Denta Pro配方」，含有鼠李糖益菌、好吸收檸檬酸鈣，且不添加蔗糖，可以幫助牙齒骨骼正常發育；搭配優化成長蛋白質與助消化雙益菌，同時讓體格、牙齒骨骼發育一級棒。《能恩刷牙成長帶動唱》完整MV於Facebook與YouTube上線一週，觀看數近百萬次，更引發新手爸媽圈層的瘋狂分享。許多爸媽留言表示，歌曲太洗腦、舞蹈太可愛，寶寶每天都要求重複播放！為了號召更多爸媽帶著寶寶一起唱跳、讓牙齒骨骼發育滿分，後續更將推出《能恩刷牙成長帶動唱》互動贈獎活動，只要上傳家中萌寶唱跳影片，就有機會獲得兒童電動牙刷、遊戲帳篷、多功能推車等大獎，讓你家的寶寶也能成為能恩鎂光燈下最閃亮的偶像寶寶！活動網站即將於六月上線，敬請期待！

《能恩刷牙成長帶動唱》完整MV (Facebook)

《能恩刷牙成長帶動唱》完整MV (YouTube)

