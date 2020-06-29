女力人物／動保界漂亮寶貝毛品樺　用愛與專業服務毛小孩

▲毛品樺曾被譽為動保界漂亮寶貝，外號「毛毛」的她，因為從小就喜歡小貓小狗的緣故，選擇就讀獸醫系。(圖/新北市動保處提供)

▲毛毛前往國小推廣校園犬，讓學童了解不同面向的生命教育課程。（圖/新北市動保處提供）

新北市長期以來持續推動營造友善職場環境，來實現性別工作平權；今(109)年3月底任職滿三年的一位女獸醫毛品樺，在動保處擔任收容、醫療流浪動物的工作，其認真自信的態度，正是「女力崛起」的代表。毛品樺曾被譽為動保界漂亮寶貝，外號「毛毛」的她，因為從小就喜歡小貓小狗的緣故，選擇就讀獸醫系，大學畢業前在台北市立木柵動物園的實習經驗，讓她更加深愛這個可以接觸動物的工作環境，也讓她下定決心成為女獸醫；毛毛106年調任至新北市動保處服務，目前在動物管制組擔任組員，完成她「整天與貓狗賴在一起」的心願。毛毛在動保處的主要業務是收容及救援流浪動物，以及注射狂犬病疫苗、進行犬貓絕育手術等，因為她有獸醫師本科系的背景與專長，動起手術來的專注模樣，可是一點也不輸給男性獸醫；此外，她還擔任動保處臉書粉絲團的小編，除了對外政策發布各種網路訊息鉅細靡遺，還把握時間一一回覆網友們留言、私訊，展現身為女性的細膩一面。毛毛也要負責其他諸如新北市校園、機關犬推廣，及偏鄉巡迴醫療、犬貓認養活動等的工作，雖然辛苦，但卻樂在其中；毛毛認為，「只要毛寶貝們健康快樂，又找到一個溫暖的新家，這些努力都是值得的。」樂觀正面的工作態度，展現巾幗不讓鬚眉的職場風采。農業局長李玟指出，新北市為全台灣人口最多的城市，其中女性人口佔51%，已經是新北市動物保護一股不可或缺的力量，而新北市對性別議題、動物保護、生命教育的重視，也充分展現新北市實現多元包容、推動性別平等的「新趨勢」；未來仍將持續打造新北市成為人和動物無論性別，都可以在此安居樂業的友善城市。

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