擬重啟中火引爭議　台電：為確保穩定供電

考量夏季用電尖峰即將來臨，台電公司擬重啟停機近半年的台中火力發電廠第2、3號機組，引發台中市政府及民意代表不滿，超過五成民眾憂心空污問題加劇，對此，台電今（2）日表示，中火2、3號機是規劃中確保穩定供電的重要機組之一，兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後之排放濃度遠低於法規標準值。台電表示，台中市政府雖然已於去年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，不過環保署已於今年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查，意思是台電可以合法依照原許可條件進行操作。台電強調，台中發電廠已於今年1月完成第1至4號機之環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後之排放濃度除可符合現行空污排放標準，亦已低於台中市政府研擬中的第三次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。隨著疫情步入減緩期，工商活動也逐漸恢復，台商回流以及即將到來的夏季用電量尖峰，台電預估整體用電量將會逐步成長，台電大修與停機維護的機組已按計畫陸續歸隊因應用電尖峰，而中火2、3號機亦規劃為供電行列的一員，以確保全國穩定供電，同時增加電力調度彈性以及因應緊急狀態的能力。至於中火2、3號機加入供電系統的時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，提前規劃準備，以因應全民夏季用電需求。台電表示，台中電廠減煤及減排去年用煤量已較2014年減少近600萬噸，今年全廠用煤量以不超過1,260萬噸為努力目標，此外，台中電廠依經濟部指示於今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季（每年10月至隔年3月）最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載發電量。台電強調，台中發電廠將持續朝兼顧穩供與環保的目標前進，推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組。未來台中電廠在新增燃氣機組後，「2氣6煤」的規劃下，再加上機組空污防制設施，預計2025年空污排放量將較去2019年再減少5成。