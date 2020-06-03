小兄弟打翻香爐　神明灰頭土臉該怎麼辦？

近日有一位母親在網路社團放上一段影片，原來是家裡的兩個小兄弟趁著家裡沒大人時，將家裡鬧得天翻地覆，甚至將神明廳內香爐的香灰拿起來亂撒，場面看起來十分壯烈。保庇NOW在以往的文章中提過，香爐是神明靈力的凝結象徵，若面臨這種情況，該怎麼處理？如果說線香是人與神明、祖先溝通的管道，那香爐就是資訊的匯集之處，同時也承載神明靈力，所以一座香爐從內到外都是神聖的，包括被稱為爐丹的香灰。如此神聖的物品碰到這個情況，相信大多數的人都會緊張，更何況是長期有信仰的家庭。而台灣的民間向來有著藉由香爐敗壞一間廟的風水，使神明退神的傳說，那麼家神遇到這種情況，會對一個家庭的家運有所有影響嗎？其實家神遇到這種問題，基本上是不用太過擔心的，因為這對小兄弟玩香灰時並沒有帶著惡意，雖然家神跟祖先可能會有一些不方便，但趕緊將之收拾乾淨，再向家神與祖先道歉即可。但為了避免一些突發狀況，在整理完之後，還是要到住家附近的大廟稟告神明，請神明到家中巡視一下，是最簡單又讓人放心的作法。如果狀況嚴重，則需要請專業人士看日子重新安香爐。雖然香爐是人與另一個世界的溝通管道，但能藉由香爐讓神明退神、敗壞他人家運的人還是少數，也因此遇到這種情況真的不必過於擔心，謹慎的清潔處理即可。（編輯：黃彥昇）