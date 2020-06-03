文具控必備！麥當勞歡樂送滿額獲療癒暖心磁鐵書籤組

療癒的辦公室文具，總是陪伴上班族度過煩悶時光，文具控現在又多了一項可以蒐集的精美小物！自3日起到6月底，透過麥當勞歡樂送訂餐滿額，免費贈送療癒「暖心文具系列磁鐵書籤組」，無論是為書中的精采故事作記號，或上班時的重點筆記，經典造型書籤，就是能為生活增添樂趣，看著它發呆一整天也開心！





這些因為防疫不出門的日子，美食外送商機也跟著大幅成長，麥當勞全天候的24hr歡樂送也一直是陪著許多人度過午晚餐、點心，甚至是宵夜的好夥伴。麥當勞這次特別針對使用歡樂送APP及網路訂餐的消費者，提供滿額送優惠，活動期間只要消費滿250元，便可以獲得這款療癒系「暖心文具系列磁鐵書籤組」，趣味簡約的設計，預計將受到許多文具控、蒐藏控還有麥粉的喜愛。快趁著辦公室同事歡聚、大啖下午茶的時刻，一起蒐集起來。



▲針對使用歡樂送APP及網路訂餐的消費者，提供滿額送優惠，活動期間只要消費滿250元，便可以獲得療癒系「暖心文具系列磁鐵書籤組」。（圖／資料照片） 想蒐藏這系列經典磁鐵書籤組的文具控絕對不能錯過，本次推出兩款不同組合，6月3日至16日「大麥克＋紙袋款」書籤作為首波主打，經典的大麥克漢堡造型，別出心裁搭配LOGO紙袋款，絕對值得蒐藏。



▲暖心磁鐵書籤放在書上，頓時成為眾人注目的焦點。（圖／資料照片） 於6月17日至30日，第二波登場的是「薯條＋就口杯款」，金黃薯條和搶眼的紅色包裝，搭配經典飲料杯兼具美感與實用性，可望帶起一股文具收藏旋風，數量有限，送完為止。每筆訂單限贈送１組，消費金額不累積計算，想要蒐藏起來，是時候該叫麥當勞歡樂送了。



▲暖心磁鐵書籤放在筆記上也是一種療癒的點綴，看著它發呆一整天也開心。（圖／資料照片） 好康優惠再加碼，即日起至6月底，麥當勞也提供歡樂送APP及網路訂餐的消費者，蜂蜜系列飲品買１送１優惠，只要在網路訂餐頁面輸入優惠碼「HONEY」，即可享大受好評的蜂蜜系列飲品—蜂蜜冰紅茶或蜂蜜冰黑咖啡買１送１，值得注意的是，此優惠限定使用麥當勞歡樂送APP及網路訂餐且不計入滿額贈門檻中。麥當勞歡樂送六月超值優惠加上限量暖心文具，勢必吸引麥粉手刀下訂。



▲麥當勞歡樂送，網路訂餐滿額再送療癒暖心磁鐵書籤組。（圖／品牌提供）



