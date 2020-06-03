胡晴舫異鄉漂流　串起文化巨擘命運軌跡

▲胡晴舫最新力作《群島》圍繞兩大主題：網路與世代。(圖片提供 / 文策院)

▲76号原子以3年30部影音作品為目標，策略性開發台灣原創IP (圖片提供 / 文策院)

▲胡晴舫領軍出擊國際電影市場，首站選定柏林。蔡明亮導演新作《日子》角逐2020金熊獎 (圖片提供 / 文策院)

編按：原文標題「一路走來 隨波逐流」長年以文學為業的胡晴舫一如她筆下的人物，是個浪遊者，一年四季，遊走在時代、城市、文化的隙罅中，處處為家。2019年，胡晴舫接下了文化內容策進院首任院長的職務，向來隱而不顯的她，開始站上紅毯、迎向鎂光燈，為打造一個適合台灣文化產業發展的有機環境，馬不停蹄地忙碌著。胡晴舫的原鄉是台北。人類登陸月球那年出生的她，親歷了台灣以中小企業、科技產業開創經濟奇蹟，從暗夜迎向破曉的年代。最早誘惑胡晴舫離家的，是戲劇。台大外文系畢業後，她申請到美國威斯康辛大學麥迪遜分校，取得碩士學位回到台灣，機緣巧合下，典型中產家庭出身、從小在規矩裡長大、向來以女性主義者自居的胡晴舫，二十多歲時當上了以物化女性起家的《花花公子》雜誌總編輯。另類選擇，讓胡晴舫看到了不一樣的人生風景。在《花花公子》，她頻繁接觸到政界、黑道、影視圈等各類素日裡不會輕易來往的人，「對小說家是很好的訓練。」三十歲之後，胡晴舫去了香港，加入一家創投公司的事業開發部門，之後被上市媒體集團延攬，成為該公司最年輕的執行董事。2009年離開香港，流轉定居於東京、紐約、巴黎、北京、上海等城市，直到2016年出任台灣駐香港光華新聞文化中心主任，再度回到香港。「現代性會是我們的巨大翅膀，幫助我們飛高，看清楚整個世界的景色，而不只是從我們所站立的地面角度。」胡晴舫在遷徙之中目睹城市新舊對照，經歷眼花繚亂的文化衝擊，工作領域更從文學、媒體、創投、跨界到公共事務；時代給予她前人未曾擁有的自由，「我是台灣第一代無須背負創傷寫作的人。」胡晴舫如是介紹自己。胡晴舫是個旅人，但原鄉仍是她衡量世界的砝碼。拿著台灣護照滿世界跑的胡晴舫不諱言，作為台灣人，需要更用力才看得到世界的樣子；也因為身為台灣人，方有更多自由去探討身份、人權、甚至是自由本身。出任文策院長的消息公布後，胡晴舫的朋友圈裡有人叫好，也有人詫異，「我自己都唱衰我自己，哈哈。」他人即地獄，但長年的異鄉生活讓胡晴舫建立了對人性的信心，「當這件事掉在我的人生路途上，我所能做的就是把它撿起來。」胡晴舫說不出回饋故鄉這類的場面話，但她知道「一個旅人在異鄉永遠是一個零」，長年由國外看向台灣的她，這次將成為被寄予厚望的台流指路人。作為台灣出身的創作者，胡晴舫身上兼容著這片土地上的各種文化脈絡，在香港光華中心，她成功轉型《台灣月》，讓台灣文化藝術的推廣獲得了商業上的成功。胡晴舫認為，台灣文化的魅力不在黑熊、刈包這些具象符號，而在於多元價值、信仰和獨特生活涵養出的台灣氣質：台灣選出了女總統、是華人世界唯一的民主自由國度、亞洲第一個婚姻平權國家，這樣的氣質無以名狀，「就像紐約、巴黎也難以定義，但城市的獨特氣息會吸引你去欣賞、去記憶。」接任文策院長，胡晴舫是有優勢的，「我和全世界的觀眾一樣，是從紐約、巴黎、東京的國際觀點來看台灣的作品。」而作為一個對各類型表演藝術、展覽的重度上癮者，胡晴舫認為，與其說人需要文化，不如說人有創造文化的本能，即便在網路、行動載具為王的今天，人類透過文化藝術形式，表達內心感受的方式從未改變。胡晴舫2019年出版的最新小說《群島》就在書寫「網路」。當網路改寫了人類對記憶的儲存和詮釋方式，人們也改變了對親密關係的想像、自我認知的形式、和溝通管道的使用，連帶也影響了社會互動與對話。對創作者而言，網路世代既是全新的機遇，也是前所未有的挑戰，文策院就是要在這個新時代中成為產業的後盾，扮演中介、媒合的角色。「文化內容是有產值的！」胡晴舫強調，如同當年工研院帶領台灣躍升為科技島，開創數十年經濟榮景，文策院的任務是將文化內容發展成為台灣下一個重量級產業，搭上高科技的翅膀飛向全球。面對振興文化內容產業包山包海的業務範圍，文策院需要祭出和以往不同的戰略。「台灣內容產業最辛苦就是單打獨鬥。」胡晴舫表示，國際上動輒百年歷史的品牌環伺，台灣的文化內容業者光要切入市場就是一大難題，因此文策院首要任務之一，是每年舉辦二十多場國際商展，將創作者或品牌經營者送上全球舞台競技。不只孵化，還要訓練即戰力。文策院已經成立的文策學院TAICCA School，就是透過產業通識課程、市場案例分析等，來強化業者對公司智財法務、市場募資、財務經營等各方面的專業能力。此外，文策院更以投資創造跨業、跨域合作的整合任務。2019年，文策院在國發基金的助攻下，結合KKBOX、日本朝日放送集團，共同投資成立台灣第一家專為行動與OTT 平台開發精緻原創戲劇的內容IP 投資、開發、行銷與發行的公司-「76 号原子」，這是文策院的首宗投資案，更是台灣文化內容大戰略的試金石。身為一個流動的旅人，胡晴舫曾形容自己的人生是隨波逐流的過程和結果。而從創作者到政府官員，許多人更好奇的是胡晴舫在這兩個看似對立的角色中，如何找到平衡？胡晴舫坦言，人到中年之後，對所謂的社會責任開始有了覺悟，「我來文策院，不是要做很偉大的事情，我沒有拯救世界的能力，但我可以守護它。」更精準一點的說，胡晴舫希望為年輕世代守住文化產業，拿掉他們的掙扎，讓年輕人願意為這個產業打拚。胡晴舫形容這種心境，跟寓言中那個發現水壩破洞的荷蘭鄉下男孩，用手指堵住洞口站了一夜守護全村的故事有些相像，「我所做的和那個小男孩一樣，就是在爭取時間。」等村子裡的人天亮時醒來接手，胡晴舫便可以功成身退。在香港碰上SARS，去斯里蘭卡旅行時碰到南亞大海嘯，住東京時碰上311東北大地震，還有波士頓馬拉松爆炸案、巴黎恐怖攻擊，胡晴舫見證過災難和死亡，深刻地體會到文明的脆弱，所有人類自認偉大的成就，都會因為大自然的反撲、或人類自相殘殺而在彈指間消亡，「共生共存是人類新世紀的重要課題。」胡晴舫相信，邊緣如台灣也可以透過這塊土地涵養獨特的文化價值，連結、貢獻、守護這個世界。「四周越黑暗，越容易辨識光的存在。」胡晴舫笑的時候，眼裡有光。