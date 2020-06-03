怪談追追追／殭屍夜晚逛大街　千歲爺輦轎收伏

殭屍傳說廣泛存在於東方與西方的文化圈，據說人往生後到下葬時符合某些條件，就有可能屍體不腐化，進而成為能自由行動、危害人命的殭屍。台灣的殭屍傳說已可單獨列為主題來研究，今天要介紹台南喜樹的殭屍事件。喜樹的當地大廟是萬皇宮，主祀葉、朱、李三府千歲。喜樹萬皇宮起源於清乾隆四（1739）年，在喜樹與灣裡兩聚落之間發現了一艘王船，喜樹與灣裡雙方商議，之後灣裡迎得王船，喜樹則迎到神明金身，之後才慢慢建立起萬皇宮，成為當地的信仰中心。在喜樹有一塊風水不錯的墓地，但如果往生者下葬時碰巧遇到某些情況因而吸收了日月精華，就會成為殭屍出來害人。據說有許多老一輩的人看過殭屍，這些殭屍會穿著壽衣在夜裡四處行走，遇到人就會咬，而被咬的人不會馬上往生，而是幾天後才會臉色發黑的死去。面對這種情況，最基本的處理方式是找壯丁當誘餌，當殭屍要抱人的時候將早已準備好的草蓆丟給殭屍抱，殭屍抱住後就會倒地不動。但如果殭屍抱住草蓆後還不停止動作的話，就要恭萬皇宮的千歲爺出面處理了。千歲爺出巡通常是坐四輦，據說遇到這種問題，大多由性格剛烈的李府三千歲出面處理，殭屍被輦轎頭籤一點就會倒地。接著千歲爺會出符令，再由道士與法師以千歲爺的符令，配合黑狗血與米酒把殭屍火化，遺骨再由家屬撿骨重新安葬即可。千歲爺也曾超前部署，在殭屍生成前就先阻止。據說千歲爺曾「抓生乩」，向某位信眾表示，該家族中某人的墓要趕快開棺撿骨。該位信眾奉千歲爺的指示，幾天後就改僅開棺，結果棺中的遺體頭髮與指甲都已變長，是成為殭屍的前兆。在場眾人隨即以千歲爺的靈符、黑狗血、米酒，將遺體焚化，免去了一場危機。而隨著時代的進步，現在可以說幾乎看不到殭屍了，但神明英勇守護庄頭的故事，卻會永遠成為大家討論的話題，也加深了人們對神明的尊敬之心。（編輯：黃彥昇）