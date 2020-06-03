鬆綁進行中　7日起大眾運輸免戴口罩

自4月1日起交通部要求民眾搭乘台鐵、高鐵、國道客運大眾運輸時，一律要戴口罩，隨著國內疫情趨緩，交通部傍晚宣布，自6月7日起鬆綁管制措施，屆時民眾只要能夠維持社交距離或適當阻隔設施，可以不用戴口罩。交通部表示，自6月7日起，民眾進入大眾運輸工具或運輸場站入口處，仍需量體溫、戴口罩；但進入運具後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，民眾可以選擇不戴口罩。此外，交通部也同意，旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩（或採用適當阻隔設施）時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，但飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。此外，其他相關鬆綁措施還包括：恢復雙鐵列車上商品販售、國內航線空運航班恢復提供飲品、取消國道服務區人潮車潮管制。另外，台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，採總量管制，每列車以120人為限；高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。交通部說，先前對國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量的限制，7日起也全部取消。不過，交通部也訂定旅遊的參考守則，供民眾及旅行社遵循，包括：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案；安排2人1室、1人1床之房型為原則；安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩；賣場收銀區規畫指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩；旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。交通部說，7日起，民眾進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩；中華郵政也恢復臨時郵局申請，並取消投遞人員到達投遞點按電鈴或呼叫後，向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」。最後，因應疫情，郵政博物館關閉7樓的圖書館及10樓對外租借空間，及航港局關閉的燈塔，也都在7日重新開放。