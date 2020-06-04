NOW早報／花1千買三倍券實領4687元？真相抖出：叫唐鳳來

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國政府推出紓困、振興等方案，行政院 2 日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券，而經濟部長沈榮津更用一套公式算出民眾實際上是用一千元，得到 4687 元。對此，就有網友討論「哪來的一千元拿到 4687 元？」貼文引發熱議。

經濟部長沈榮津日前提到，民眾的 1000 元，加上政府的 2000 元，共有 3000 元，「平台業者加碼打 8 折，等於 3000 元到了平台後就效果變成 3750 元，加上店家又再打 8 折促銷優惠，效果又變成 4687 多元」。

▲網友討論三倍券政策。（圖／翻攝 PTT ）

對此，就有網友在 PTT 討論「真的看到這算法傻眼，平台打八折加上店家又打八折變成 4687 元，這計算方式都是用最大數在計算，那如果有一件商品沒有這個折數是不是要叫唐鳳出來？路邊的小吃攤會打 64 折？夜市的套娃娃會打 64 折嗎？根本幾乎所有東西都不會打折，哪來的一千元拿到 4687 元？」網友紛紛回應「經濟部長認證 4687 ，拿不到這價值找唐鳳要」、「經濟部長算出來的，行政院長說有問題叫唐鳳出來」、「真的笑爆，這頂多只有單純個案，怎可能每個人都有 4687 元」、「這前提是 2359 萬人 + 15 萬配偶都一起在打折且有促銷的特定平台的最大值」、「看到這算法，先叫唐鳳出來回應了」。

為了刺激消費，行政院推出振興三倍券，7月15日起民眾可在郵局換購實體券。政務委員唐鳳昨（ 3 ）日受訪表示，到時候會做出一個類似「口罩地圖」的介面，讓民眾知道哪間郵局還有存量，也就是「三倍券地圖」。

▲政務委員唐鳳（左）和行政院發言人丁怡銘 3 日上午接受媒體人周玉蔻訪問，談論振興三倍券。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌 2 日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券，不過許多人也將其和馬英九時期的「消費券」做比較，一名網友在 PTT 八卦版列出神算式，直言「消費券是無意義的」，貼文讓網友瞬間笑翻。

▲許多人也將其和馬英九時期的「消費券」做比較，一名網友在 PTT 八卦版列出神算式，直言「消費券是無意義的」，貼文讓網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自 PTT ）

何如芸日前驚爆與結婚 16 年的

花蓮美侖飯店董事

王敏錡鬧婚變，兩人已 4 度離婚調解仍無果，何如芸更指控王敏錡婚後不忠，而昨（ 3 ）日王敏錡再度發出聲明，也公開了兩人離婚的主因，聲明中還強調

何如芸的言論已經污衊了家人名譽。

▲何如芸再發聲明反擊王敏錡的指控。（圖／翻攝何如芸臉書）

今（ 4 ）日與昨日天氣類似，太平洋高壓持續增強，環境偏西南風，各地大多為晴時多雲的天氣，午後山區仍有零星熱對流發展的機率，但影響範圍較小；氣溫方面，清晨各地低溫 24 至 27 度，白天高溫普遍在 33 度以上，其中大台北地區、南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現 34 至 36 度高溫，台東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率，由於雲量偏少，中午前後紫外線指數容易達到過量甚至危險級，外出活動需注意防曬並多補充水分。