NOW早報／各國「解封沒台灣」非政治因素？真相找到了

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣及部分國家疫情逐漸趨緩，近日擬開放各國出入境限制；不過，日本、澳洲、紐西蘭、希臘宣布第一波解禁名單中，卻未見防疫成績優秀的台灣，不免引發外界聯想是否和政治因素有關？前疾管局局長蘇益仁指出「一數據」是過不去的坎。

據日本《讀賣新聞》獨家報導，日本政府因應新型冠狀病毒實施入境管制，數位政府官員透露當局研擬將初步放寬泰國、越南、澳洲以及紐西蘭等 4 個國家的入境限制，名單中沒有防疫表現出色的台灣，而不僅有日本，多國在第一波解封名單中也沒有將台灣列入。

▲日本、澳洲、紐西蘭、希臘宣布第一波解禁名單中，未見防疫成績優秀的台灣。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

對此，蘇益仁向《聯合新聞網》表示，台灣先前的採驗對象均為高風險者，大多是與確診者有過密切接觸或相關人士，縱使台灣疫調精準，且沒有爆發嚴重社區感染現象，他國仍無法從檢疫數據確認台灣社區沒有無症狀的感染者，導致台灣過不了這一個坎。此外，蘇益仁也提出，政府或許可以考慮在北中南各地，對某一地區進行 2000 例抽樣採檢，拿出一份科學數據，向國際證明台灣的防疫成效，證實台灣社區真的十分安全。

去年在列車上為保護乘客，遭男子持刀刺死的嘉義鐵路警察李承翰，昨（ 4 ）日驚傳李承翰的父親李增文過世的消息，疑似因兒子離開人世以及凶嫌被判無罪的打擊太大，讓年邁的李父憂憤成疾。

▲因公殉職的鐵警巡官李承翰， 4 日驚傳父親憂憤過世。圖為李承翰的紀念碑。（圖／翻攝內政部警政署鐵路警察局）

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌 2 日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在 PTT 八卦版以經濟學角度分析三倍券帶來的效益，立刻被網友狂讚「行政院要華麗變身為國家湯姆熊隊」。

▲有網友在 PTT 八卦版以經濟學角度分析三倍券帶來的效益，立刻被網友狂讚「行政院要華麗變身為國家湯姆熊隊」。（圖／翻攝自 PTT ）

香港立法會昨（ 4 ）日上午繼續審議《國歌條例草案》（國歌法），適逢「六四天安門事件」 31 週年，開會期間泛民主派議員在桌面上放置白色鮮花，並站立哀悼。下午 4 點 45 分復會後，「國歌法」進行三讀表決，以 41 票贊成、1 票反對通過。

▲香港立法會 4 日下午三讀表決通過「國歌法」。（圖／翻攝自《香港 01 》）

網紅「黃氏兄弟」在 YouTuber 界擁有高人氣，弟弟瑋瑋 3 日被週刊爆料邀約男同志一夜情，消息曝光後瑋瑋當晚發出影片致歉，聲淚俱下透露心聲，並親口向媽媽坦承「我是同性戀，我不喜歡女生」，與媽媽的對話公開後讓網友看了好心疼。對此，時代力量不分區立委王婉諭也直言，自己看了瑋瑋的影片整夜難眠，很震驚「為什麼我們的社會走到現在，還有人必須為自己的性傾向道歉？」（編輯：賴詠璿）

▲王婉諭發文談論網紅出櫃事件，呼籲大家彼此尊重、擁抱多元。（圖／翻攝自王婉諭臉書）