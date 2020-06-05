專訪／超人曾叫「火星原子人」？莊秀石自編電影譯名百科

六福旅遊集團總裁莊秀石退休後，將心力投注在最愛的電影中，近十年來他開始著手整理民國 58 年以前的外語電影資料，依照影片類型分門別類整理，並手寫上電影演員、導演等，目前已累積多達上萬部，還發現早年的電影中文譯名並不統一，像是家喻戶曉的電影《超人》，在 1940 年代初次在台灣上映時，中文譯名竟叫「火星原子人」，這些資料未來也希望成為一系列電影百科，造福台灣的電影人。





莊秀石最大的興趣與愛好就是電影，談起電影，莊秀石說的每句話都帶著興奮笑容。回憶起與電影的淵源，莊秀石表示，高中時裡開設的遠東戲院，當時是全台最大、最豪華的電影院，他學生時期唯一的娛樂就是看電影，之後還自己成立了長春戲院、大千戲院，六福旅遊集團也投資國賓影城。





對於電影的熱愛，也讓莊秀石萌生「必須為台灣電影界做點什麼」的念頭，他發現早年台灣對電影的譯名並沒有統一，不管是電影明星或片名都很容易搞錯，像是 1959 年的奧斯卡得獎電影《賓漢》，引進台灣後卻被翻譯成《班赫傳》，「這對待過電影界的人來說，根本是奇恥大辱！」莊秀石認為這不能怪片商，是因為他們沒有資料可以考證，台灣正好缺少這一方面的資料，也因此莊秀石決定要將民國 58 年以前的外語電影譯名整理成冊，這段時間包含了美國好萊塢的黃金年代。



▲莊秀石將電影海報列印出來，還到圖書館一一比對舊報紙的電影廣告，依照影片類型分門別類做整理，並手寫上電影演員、導演等資訊。（圖／記者陳明安攝）

決定開始動手後，莊秀石就將所有電影海報列印出來，還到圖書館一一比對舊報紙的電影廣告，依照影片類型分門別類做整理，並手寫上電影演員、導演等資訊。他發現像經典電影《羅密歐與茱麗葉》，曾經在台灣出現《神聖戀愛》、《鑄情》、《殉情記》等不同譯名，家喻戶曉的電影《超人》，在 1940 年代初次在台灣上映時，中文譯名竟叫火星原子人，其中有不少趣味。





翻開莊秀石的剪報，每張電影海報旁都有手寫註記，有 1980 年代經典電影《歷盡滄桑一美人》、名作家海明威的《妾似朝陽又照君》、納博科夫的《一樹梨花壓海棠》，原來這本是整理的都是七字片名，還有莊秀石最愛的《羅馬假期》，他將奧黛麗赫本演出過的電影全部排列出來，哪部得獎、哪部又是當年的最受歡電影，通通如數家珍。





莊秀石自編的「百科」目前已累積多達上萬部電影資料，他每天至少會花 4 、 5 小時去整理，或許未來會出版，但現階段仍然還沒有整理成他認為最完美的模樣，「如果以前有人給我這份資料，我一定會欣喜若狂，所以我覺得我做出來留給後人。」擇你所愛，愛你所擇，莊秀石褪去總裁後，不變的是資深影迷身份，對電影仍保有年輕時的熱情與悸動。



