延續氧生宅抗疫概念　新潤機構五大「心升級」全標配

▲今年建案主打「心建築．新建築」，包含全齡氧生宅、社區代管服務、廚衛收納機能、超淨化防疫社區、建築保固售服等五大升級。（圖/公關照片）

▲新潤機構今年延續對住家健康的堅持，以「心建築．新建築」為主軸推出多款建案。（圖/公關照片）

▲代管期間也會不定期在社區舉辦互動課程。（圖/公關照片）。

繼2019年搶先業界提出「氧生宅」概念後，新潤機構今年延續對住家健康的堅持，以「心建築．新建築」為主軸推出多款建案。新潤機構指出，新潤機構已為顧客服務12年，仍持續以住戶需求為首要目標，今年「心建築．新建築」將以往氧生宅升級，為住戶提供五大購屋「心升級」，樣樣都是標配，不僅為消費者的住宅提供最好的環境，更要以細緻的服務將社區價值提升，要讓新潤的住宅有別於一般建築物。從2018年推出「十大暖心服務」，再到去年主打氧生宅，新潤每年都為住戶推出別出心裁的住宅理念。新潤今年建案主打「心建築．新建築」，包含全齡氧生宅、社區代管服務、廚衛收納機能、超淨化防疫社區、建築保固售服等五大升級，且所有「心升級」的設施、服務都是標配，要給消費者CP值最高的好宅。健康是每個住戶最基本的環境需求，也是享受生活的第一道門檻。新潤興業協理蔣秀婷說，新潤早在去年疫情之前，就率先推出氧生宅概念，針對室內空氣，設有能過濾PM2.5的淨化箱、防霾紗窗等設備，有效為住戶把關空氣品質；水的部分則是全戶採用除氯淨水設備，讓住戶不僅飲用水能夠乾淨，洗澡、洗菜及生活用水也都能除氯，避免民眾皮膚吸收到水中的餘氯、三鹵甲烷等致癌物，同時降低住戶接觸到過多水中重金屬的機率新潤延續去年氧生宅的三大升級，今年除了用戶反應良好的防霾紗窗、除氯淨水設備之外，更有淨化箱高效淨化空氣，除了有效過濾懸浮微粒PM2.5之外，更能阻絕空氣中有害氣體，常保室內空氣高品質。除了提供住戶最好的室內環境，新潤今年全國首創「超淨化抗菌社區」，將往年氧生宅理念擴大到整個社區。協理蔣秀婷指出，居家防護的第一線就是社區環境，因此新潤不僅在社區電梯內加裝醫療級空氣抗菌清淨機，也在社區咖啡廳、兒童遊戲室等處裝設雙極離子抗菌清淨機，同時於垃圾儲藏室設有高效臭氧機，以打造出清新、健康、殺菌的有氧社區空間。在健康之餘，新潤對於社區營造也下足功夫，新潤不僅提供1年免費的社區代管服務，也提供3年免費公設WIFI，更重要的是還提供全天候的社區餐飲服務，在代管期間也會不定期在社區的健身設施中舉辦互動課程。對於用戶的住家收納與安全問題，新潤也一併升級，除了戶戶安裝智慧門鎖，也提供衛浴機能收納、廚房質感收納等設備，且都是標配，讓住戶能夠輕鬆落實理想生活。另外，為方便住戶解決買房前或入住後的所有問題，新潤也提供24小時線上施工監看、雲端售服App、主動房屋健檢、設備保固3年、防水保固5年、舉辦2次施工說明會等多項措施，讓住戶家裡穩如泰山。以「心建築．新建築」為概念，新潤機構今年預計推出「新潤心城」、「新潤莫內花園」、「新潤A5」等3起建案。新潤心城位於新北市土城區的金城路市中心，鄰近金城路商圈、裕民路商圈以及家樂福商圈，周邊更有土城長庚醫院、北土城交流道，未來陸續有萬大線2期、三鶯線等重磅建設進駐，擁有媲美新板特區的生活機能，前景看好。莫內花園、新潤A5都位於機場捷運沿線，前者位於新北知識產業園區A3站，以法式莊園風格打造，該區鄰近諸多商辦大樓，也有機捷、新北環狀線等雙捷運加持；後者位於新北市泰山區塭仔圳重劃區，鄰近機場捷運A5泰山站；兩者未來機能相當受到看好，有望吸引首購族、換屋族入場。