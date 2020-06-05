延續氧生宅抗疫概念　新潤機構五大「心升級」全標配

繼2019年搶先業界提出「氧生宅」概念後，新潤機構今年延續對住家健康的堅持，以「心建築．新建築」為主軸推出多款建案。新潤機構指出，新潤機構已為顧客服務12年，仍持續以住戶需求為首要目標，今年「心建築．新建築」將以往氧生宅升級，為住戶提供五大購屋「心升級」，樣樣都是標配，不僅為消費者的住宅提供最好的環境，更要以細緻的服務將社區價值提升，要讓新潤的住宅有別於一般建築物。
從2018年推出「十大暖心服務」，再到去年主打氧生宅，新潤每年都為住戶推出別出心裁的住宅理念。新潤今年建案主打「心建築．新建築」，包含全齡氧生宅、社區代管服務、廚衛收納機能、超淨化防疫社區、建築保固售服等五大升級，且所有「心升級」的設施、服務都是標配，要給消費者CP值最高的好宅。
健康是每個住戶最基本的環境需求，也是享受生活的第一道門檻。新潤興業協理蔣秀婷說，新潤早在去年疫情之前，就率先推出氧生宅概念，針對室內空氣，設有能過濾PM2.5的淨化箱、防霾紗窗等設備，有效為住戶把關空氣品質；水的部分則是全戶採用除氯淨水設備，讓住戶不僅飲用水能夠乾淨，洗澡、洗菜及生活用水也都能除氯，避免民眾皮膚吸收到水中的餘氯、三鹵甲烷等致癌物，同時降低住戶接觸到過多水中重金屬的機率
新潤延續去年氧生宅的三大升級，今年除了用戶反應良好的防霾紗窗、除氯淨水設備之外，更有淨化箱高效淨化空氣，除了有效過濾懸浮微粒PM2.5之外，更能阻絕空氣中有害氣體，常保室內空氣高品質。
除了提供住戶最好的室內環境，新潤今年全國首創「超淨化抗菌社區」，將往年氧生宅理念擴大到整個社區。協理蔣秀婷指出，居家防護的第一線就是社區環境，因此新潤不僅在社區電梯內加裝醫療級空氣抗菌清淨機，也在社區咖啡廳、兒童遊戲室等處裝設雙極離子抗菌清淨機，同時於垃圾儲藏室設有高效臭氧機，以打造出清新、健康、殺菌的有氧社區空間。
在健康之餘，新潤對於社區營造也下足功夫，新潤不僅提供1年免費的社區代管服務，也提供3年免費公設WIFI，更重要的是還提供全天候的社區餐飲服務，在代管期間也會不定期在社區的健身設施中舉辦互動課程。
對於用戶的住家收納與安全問題，新潤也一併升級，除了戶戶安裝智慧門鎖，也提供衛浴機能收納、廚房質感收納等設備，且都是標配，讓住戶能夠輕鬆落實理想生活。另外，為方便住戶解決買房前或入住後的所有問題，新潤也提供24小時線上施工監看、雲端售服App、主動房屋健檢、設備保固3年、防水保固5年、舉辦2次施工說明會等多項措施，讓住戶家裡穩如泰山。
以「心建築．新建築」為概念，新潤機構今年預計推出「新潤心城」、「新潤莫內花園」、「新潤A5」等3起建案。新潤心城位於新北市土城區的金城路市中心，鄰近金城路商圈、裕民路商圈以及家樂福商圈，周邊更有土城長庚醫院、北土城交流道，未來陸續有萬大線2期、三鶯線等重磅建設進駐，擁有媲美新板特區的生活機能，前景看好。
莫內花園、新潤A5都位於機場捷運沿線，前者位於新北知識產業園區A3站，以法式莊園風格打造，該區鄰近諸多商辦大樓，也有機捷、新北環狀線等雙捷運加持；後者位於新北市泰山區塭仔圳重劃區，鄰近機場捷運A5泰山站；兩者未來機能相當受到看好，有望吸引首購族、換屋族入場。