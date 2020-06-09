新冠肺炎、SARS大不同！「一圖」看懂兩者相異處

COVID-19

642 萬，死亡人數則有 38 萬多，民眾出門無不戴起口罩來防疫。而許多

▲新冠肺炎與 SARS 比較表。（圖／NOWnews製作）

SARS 是由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒所引發的流行病疫情，於 2002 年 11 月至 2003 年 9 月間散布於 29 個國家，由於 SARS 病毒是新病毒，因此大眾皆無抗體，其傳播力、毒力、致病力均比一般的呼吸道病毒強，病患可能會發生肺纖維化，甚至引發呼吸衰竭而導致死亡。 世界衛生組織（ WHO ）於 2003 年 3 月 15 日公布「嚴重急性呼吸道症候群」名稱，在這之前稱「非典型肺炎」。感染特點為發生瀰漫性肺炎及呼吸衰竭，因較過去所知病毒、細菌引起的非典型肺炎嚴重，因此命名為嚴重急性呼吸道症候群（ severe acute respiratory syndrome, SARS ）。

而新冠肺炎則是於 2019 年 12 在湖北省武漢市爆發的嚴重特殊傳染性肺炎，個案臨床表現主要為發熱，少數病人出現呼吸困難症狀，胸部 X 光片呈雙肺浸潤性病灶。2020 年 1 月 9 日接獲中國大陸通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒。冠狀病毒為一群有外套膜之 RNA 病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。除已知會感染人類的 7 種冠狀病毒外，其他的動物宿主包括：蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗與雪貂等，並有零星的跨物種傳播報告。

另外，根據世界衛生組織統計資料顯示，2002 年 11 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日間，全球共發現 8096 例 SARS 可能病例，其中 774 例死亡，主要集中在中國大陸、香港、台灣、加拿大與新加坡等國家，至於新冠肺炎疫情的部分，

642 萬，死亡人數則有 38 萬多人，民眾絲毫不敢掉以輕心。（編輯：許苡晴）