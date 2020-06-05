客王為大！新塭嘉應廟迎客王　正殿神明全部讓位

▲新塭嘉應廟。（圖／翻攝自新塭 嘉應廟 攝影團隊粉專）

位於嘉義布袋鎮的新塭嘉應廟，主祀九龍三公王爺，建廟迄今已有280多年的歷史，是雲嘉南一帶非常有名且香火鼎盛的代表性王爺廟之一，尤其是每年農曆3月27日的「衝水路、迎客王」活動，聯合附近幾間大廟的神明都會共襄盛舉。「衝水路、迎客王」民俗活動在台灣是相當特殊且獨一無二的，會有這項民俗傳統是源自於新塭當地流傳已久的傳說，據傳每年農曆3月27日，新塭外海會有一艘無形的王船降臨，船上載有13尊遊海代天巡狩王爺和7尊遊山代天巡狩王爺，共20位王爺。新塭當地的先民們相信這20位王爺平日保庇著海上的漁民和新塭當地的養殖漁業，為感謝王爺們的庇佑和付出，每年都會盛大請王、宴請表示感激。此外，還有另一個說法是，農曆3月28日正好是新塭嘉應廟的尹府王爺聖誕，這20位王爺是特別到這裡向尹府王爺祝壽。新塭嘉應廟的主神並非尹府王爺，但為什麼尹府王爺的面子這麼大呢？保庇NOW在〈傳說中的六王爺 新塭嘉應廟尹府千歲〉一文中已有詳細介紹，且信眾間還流傳著尹王爺是南鯤鯓五府千歲結拜兄弟的傳說，因為尹王爺年輕氣盛又愛熱鬧，南鯤鯓吳三王便建議尹王爺到熱鬧的新塭濟世。這也是為什麼每年「衝水路、迎客王」盛大舉辦時，南鯤鯓開基三王一定會親自到場的原因。每年的「衝水路、迎客王」活動開始前，新塭嘉應廟尹王爺、游天王、九龍三公王爺、白元帥會率領著廟內其他神明移動至王船碼頭，在等待海水漲潮的時間中，主祭者會率眾一同焚香祭拜，祈求一切順利並恭迎王爺們入港。待水位升高、時辰一到，眾神便會開始感應王船是否入港，若感應到尹王爺所乘坐之四轎便會率先衝入水中，其他神轎再陸續跟進，準備一同迎接王爺。直到感應到所有王爺都已降臨，所有神轎便會紛紛上岸起駕回鑾，回程途中，所有的信徒都會手持清香祭拜、沿街擺桌和放鞭炮迎接王爺們，更有許多信徒會跪伏於道路中央，等待神轎從身上走過，祈求王爺們的庇佑。隊伍回到嘉應廟前，免不了隆重的炮禮迎王，在尹王爺的指示下，大家一同將客王請入廟內，相當特別的是，在客王作客的這段期間，新塭嘉應廟正殿的所有神明都會「讓位」，讓所有的客王在正殿接受信眾供奉，是相當特別的習俗，也可看出新塭人的以客為尊、大度有禮和感激之情。整個活動會於隔日農曆3月28日晚上的送客王儀式結束後，正式畫下句點。（編輯：連宜方）資料參考：維基百科－衝水路、迎客王郭玟成YouTube頻道嘉義縣文化觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處