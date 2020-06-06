9月開學繃緊神經？解禁境外生　管中閔籲早決定分批回校

針對是否開放境外生來台就學，教育部日前表示嚴管邊境，何時開放要看疫情狀況再討論。而台大今（6）日舉行畢業典禮，針對境外生問題，校長管中閔表示，遲遲不開放境外生，對學生、對校方，對台灣國際聲譽都不好，希望能盡早決定開放的時間，校方也才能盡早做準備，或許協助學生分批回校，也強調開始對境外生安置做些詢問與解決辦法。
台灣大學校長管中閔今日在畢業典禮結束後接受媒體訪問，針對限制境外生來台，他說對學生最直接就是影響學業與學習，對校方來說因為沒有境外生，也會影響到世界大學學校的國際排名與聲譽。
管中閔指出，台灣的防疫跟檢疫量能很好，開放境外生能對外顯示國家在防疫上有成。但他坦言，現在境外生暫緩入境，其實等於就是沒有決定，希望政府能盡快決定境外生的來台時機，因為學生來台生活就業都要及早規劃。
而媒體詢問台大解決境外生安置能量問題，管中閔則說，就是因為怕無法負荷，才希望政府能早點決定，學校才能及早準備，否則9月開學一次湧進2000多個境外生，校方也很難處理檢疫安置的問題，至少希望8月開始分批來台，校方也已經開始詢問相關解決辦法。
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