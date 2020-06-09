SARS＆新冠肺炎掃全球！台灣「政府應對措施」一次看

去（ 2019 ）年底，中國大陸武漢爆發「新型冠狀病毒（ COVID-19 ，又稱新冠肺炎 ）」，疫情迅速擴散全球，目前全球確診數已多達 6 百多萬例，死亡人數近 40 萬例，許多人不免將此次疫情和 2003 年間爆發的「嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）」聯想在一塊，縱使新冠肺炎疫情相比 SARS 死亡率低，兩次疫情爆發皆使得人心惶惶。
新冠肺炎為 2019 年 12 月，在中國大陸湖北省武漢市爆發的嚴重特殊傳染性疾病，不明原因病毒性肺炎病例，個案臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸部 X 光片呈雙肺浸潤性病灶。豈料，短短幾個月的時間，新冠肺炎疫情就在全球無盡蔓延，更被聯合國稱之為「二戰後最大的危機」。
SARS 則為嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒所引發的流行病疫情，於 2002 年 11 月至 2003 年 9 月間散布於 29 個國家，由於 SARS 病毒在當時為新病毒，大眾皆無抗體，其傳播力、毒力、致病力均比一般的呼吸道病毒強，病患可能會發生肺纖維化，甚至引發呼吸衰竭而導致死亡。
當年 SARS 在台灣爆發之際，政府為使社會大眾掌握正確疫情資訊，並瞭解政府對於 SARS 防疫的政策，衛生署於 2003 年 5 月 6 日起製作《防疫最前線》節目，每日晚間於各大媒體的新聞節目中播出。此外，衛生署展開作業，包含掌握各種醫療資源及分配機制、明確中央與地方指揮分工體系與溝通、預擬可疑病例發生時的運送動線、成立「防疫滅火隊」隨時掌握醫護人員、救護車、警力、消防、環保及各種交通運輸系統，及時在第一時間處理疫情。
另外，對於社區染感的預防與監測、案例的判定與發布原則、設置社區居民的基本醫護中心（ Triage Center ，協助居民量體溫、勸導戴口罩、異常者送醫、正常者等待隔離處理等）、判定居家隔離或專案隔離的原則，以及居民安置隔離措施，入境旅客體溫超過 38℃ ，經診斷未排除為 SARS 病例，來自疫區旅客，需自主健康管理。
今年初新冠肺炎蔓延台灣，政府在第一時間實施防疫政策，從 1 月 31 日起全面徵收口罩、酒精，並頒布「口罩實名制」，平均分配口罩數量，確保人人有口罩可戴，隨後規定搭乘大眾運輸工具、出入公家機關及眾多公共場所須戴口罩，「口罩實名制」也從 1.0、2.0、3.0 不停優化。此外，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，和大家說明最新疫情狀況，政策不斷翻新，致力於防範社區感染，同時提出外國旅遊限制，強制外國返台入境者皆需隔離檢疫 14 日。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。