成功反轉！萬人試吃全新双響泡　8成民眾大改觀

還記得不久前泡麵品牌「双響泡」，史上第一回透過LINE樂兌平台，免費提供一萬份泡麵給網友試吃，在歷時一個多月後，網友的評價也終於出爐，結果有超過8成的試吃者，大讚新口味泡麵非常好吃，表示可能會回購的網友更是高達9成4，顯見双響泡成功靠新口味泡麵洗刷網路上原先的負面口碑印象。

注重消費者的反應，才是負責任廠商該有的表現！「双響泡」一直以來也秉持這樣的想法，故在網羅廣大網友的意見後，特於今年強勢推出兩款新口味泡麵「日式雞白湯」與「泰蝦酸辣」，在3月底舉辦LINE樂兌活動，大方提供多達1萬份試吃品給網友品嚐，後續再做調查時收到許多消費者正面的反饋。有超過84%的網友認為新口味泡麵好吃外，麵條Q彈及湯頭濃郁，也都獲得過46%的網友支持。

▲有超過84%的網友認為双響泡新口味泡麵好吃外，麵條Q彈及湯頭濃郁，也都獲得過46%的網友支持，願意及可能回購的比例高達94%。（圖／NOWnews製表）

▲「日式雞白湯」與「泰蝦酸辣」泡麵獲得網友好評。（圖／NOWnews）

▲網友提到，這次新口味的泡麵與平常吃到的明顯不同，双響泡成功靠新口味泡麵洗刷網路上原先的負面口碑印象。（圖／NOWnews）

即便過往曾在網路上被點名為難吃的泡麵，但双響泡仍虛心接受網友意見，不畏負評推出新口味泡麵，共創與消費者的雙贏局面，品牌業者表示，双響泡不僅在份量上提供消費者最有誠意的兩塊麵，就連湯頭也是精心研製，故兩款新口味一推出後，就讓許多網友表示認同，在問券的回收上也相當踴躍，喜歡日式雞白湯麵與泰蝦酸辣湯麵的消費者也各佔一半。有網友提到，這次新口味的泡麵與平常吃到的明顯不同，像是「日式雞白湯麵」有一種特有的異國風情，不只喝得到雞湯的精華，少見的花椒油加入調味，讓湯頭有種麻而不辣的口感，幾乎可以把整碗湯都喝完。而「泰蝦酸辣湯麵」，除了有蝦醬作為基底，椰奶的融入讓湯汁更濃郁，在調味上，更有泰式料理獨有的酸辣滋味，很適合重口味的人嘗試。本次問卷是透過LINE平台，針對1萬名參與試吃網友發出調查，共回收5,381份，調查區間為5月14日至5月25日。