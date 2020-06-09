NOW早報／單身24年沒女友怎辦？「唐鳳神回」全笑歪了

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。台灣科技大學 6 日舉行畢業典禮，透過視訊邀請唐鳳回答學生提問，其中一名學生苦惱表示「單身 24 年交不到女朋友怎麼辦？」豈料，唐鳳妙回一句立刻引發哄堂大笑，網友也紛紛狂讚「唐鳳果然很有耐心呢！」

相關消息立刻被分享至 PTT 八卦版引發討論，網友紛紛狂讚「推唐鳳，好幽默喔哈哈哈」、「幽默程度大概直追鄉民的水準了」、「這種問題，唐鳳果然很有耐心呢」、「太可愛了」；更釣出唐鳳本人留言回應「同學還提了很多其他的問題，不是只有這題」。

高雄市長韓國瑜罷免案通過投票門檻，韓國瑜即將解除職務，由行政院指派代理市長， 3 個月內，高雄市長將進行補選，行政院副院長陳其邁被視為民進黨參加補選的不二人選，上演「王子復仇記」。不過，是否會有補選？端看韓陣營會不會提起罷免無效之訴訟。據了解，不管韓要不要提起訴訟，民進黨的 2 套劇本，都已規劃陳其邁擔任「最佳男主角」揮軍高雄。

▲行政院副院長陳其邁可望代表民進黨參加高雄市長補選，上演「王子復仇記」。（圖／行政院提供）

高雄市長韓國瑜 6 日確定被罷免，高雄市議長許崑源當晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書 PO 文，被指是消費亡者，國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人號召民眾昨（ 8 ）日下午 1 時前往王浩宇服務處討公道，場面一度失控，在見不著王浩宇後，上千民眾轉往王住處抗議。

世界衛生組織（ WHO ）前秘書長、挪威前總理布倫特蘭德（ Gro Harlem Brundtland ），在 1998 至 2003 年間於世衛服務時，曾成功防治了當時的 SARS 疫情。她近日接受德媒專訪時提到，此次新冠肺炎疫情歐洲國家的反應過慢，並批評中國對「新冠病毒會人傳人」一事通報的太晚。

▲世衛前秘書長、挪威前總理布倫特蘭德。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

知名作家吳淡如著作無數，參與電視、廣播節目主持也建立好口碑，時常透過社群網站分享生活及發表文章的她，近日突然寫下四大點個人心聲，還強調沒有影射任何人事物，格外引發關注。

▲吳淡如有感而發寫下心情文。（圖／吳淡如臉書）