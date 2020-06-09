每個人身上都有四大財庫！看看你的財庫是否飽滿

▲人體上的四大財庫在哪裡。（圖／shutterstock）

如果只會賺錢卻不會存錢，那錢賺得再多也只是付諸流水，就像丟到黑洞裡一樣。所以，除了有本事賺錢外，能夠守住錢財才是關鍵，其實，每個人的身上都有四大財庫，這四大財庫可能就會影響到你究竟留不留得住錢財。第一個財庫就是許多人都知道的「鼻子」，鼻子代表的是「先天財庫」。鼻子的中間為「鼻準」，鼻準代表賺錢，而鼻頭的兩側為「鼻翼」，鼻翼代表存錢，所以鼻翼若飽滿則代表守得住錢財、財富可以累積。第二個財庫要看「耳垂」，耳垂代表的是「福祿財庫」，若耳垂厚實、耳珠圓厚，代表這個人不僅能賺、能存，而且還很懂得享福。有些人天生勞碌命，雖然賺得多卻無法享福，福祿財庫厚實的人則是擅長賺錢也懂得及時行樂，且這類人通常不會將財富外顯，相當低調。第三個財庫要看「倉庫」，也就是臉上的田宅宮，眼睛和眉毛的中間被稱為「天倉」，以及嘴唇下方的左右位置，這裡被稱為「地庫」，兩個合起來便是「田宅財庫」。眼睛和眉毛的距離以放一根手指為標準，過寬、過窄都不合宜；嘴唇下方的左右位置要圓潤、有弧度，這樣才是好的，若天倉與地庫都相當完美，田宅財產、不動產會多，田宅很難減值，因此可說是穩賺不賠。第四個財庫則看「大拇指」，大拇指的財庫又被稱為「後天財庫」。手的大拇指有兩個關節，在兩個關節的中間若有一條手紋線就是「財庫線」，且這條財庫線要完整、不能斷、不能分岔，則代表後天很會賺錢，且不易漏財。以上介紹的四點為人體上的四大財庫，但這些是屬於先天條件，最重要的還是靠後天努力打拼賺錢，並且聰明地守住財富才是不二法門。（編輯：連宜方）資料參考：命運好好玩黃友輔命理研究室