坐擁全方位運動場域　《櫻花櫻雄榜》打造全齡健康社區

交通建設往往是帶動房市新熱區最有效的賣點，以台中北屯及太平為例，過去購屋族群多以在地客為主，但自從台74線快速道路通車後，大幅縮短前往其他行政區的通勤時間，開始吸引周邊像是大里、潭子、西屯，甚至中科等區域住戶的目光。加上北屯廍子、太平新光兩大重劃區，更發展出萬坪全方位運動場域，包括太原足球場、棒球場、廍興公園溜冰場、太原自行車道、台中國際網球中心以及劍道場、射箭場、籃球運動中心、壘球場、羽球館，加上游泳池、保齡球館等私人設施場所，讓喜愛運動休閒的民眾，回到家就能享受各種不同運動的生活樂趣，成為講究健康、追求樂活的購屋族心目中，最理想的居住環境。





擁有精準選地眼光的櫻花建設，當然也看好北屯及太平的發展，提早進駐卡位，規劃出符合不同住房需求的《櫻花櫻雄榜》跨區雙建案，包含位於北屯區以三到四房為主的「群英會」，以及位於太平區主打二至三房小宅的「群雄會」，並請到愛家好男人的前職棒人氣球星彭政閔當代言人，強化該地區運動特色與健康形象，果然吸引看屋搶訂熱潮，自公開銷售以來，銷售已超過九成，完全不受新冠肺炎疫情影響。



▲櫻花櫻雄榜「群英會」3D外觀示意。（圖/公關照片）

櫻花建設罕見推出跨區雙建案，不僅強調深耕北台中的決心，更將兩案明確定位。誠詣開發業務經理張日隆表示，「群英會」位於建和路、建軍二街口，規劃為37到59坪，3房及4房的房型，總共僅有82戶住家加上5戶店面，目標就是針對喜愛戶數單純、坪數空間夠大的首換族及退休族群，強調交通便捷，「74號快速道路─太原匝道轉個彎就到家」，生活機能上，鄰近廣大的太原夜市與樹孝商圈，餐飲店家林立。學區更是今年即將招生的廍子國小，鄰近還有北屯區最大非營利幼兒園也是預計今年招生，都是全新的校園，再加上明星學校東山完全中學，儼然而成十二年的完整教育學區，讓家長們不必為了跨區就讀而煩惱。鄰近澄清復健醫院及弘光科大附設老人醫院，醫療場所就近可取，實為想要三代同堂的家庭第一首選。



▲櫻花櫻雄榜「群雄會」3D外觀示意。（圖/公關照片

「群雄會」位於太平區環中東路上，共有5戶店面，156戶住家，規劃26至39坪，2至3房的房型，地下室設置全平面車位，總價均在千萬以內，CP值相當高，適合首購族，引起熱烈迴響且屢創佳績。同樣享有太原雙匝道便利外，最重要賣點就是步行就到機能完善的樹孝商圈。此外，學區也是預計今年招生的新學校新高國小，國中則是新光國中，吸引不少年輕家庭為規劃孩子未來教育而定居。





張日隆經理透露，由於櫻花建設在台中深耕，希望以實在的價格，回饋給想要成家的首購族。櫻花建設推陳出新，包括已經推出的大櫻國系列，以及未來將推出的育賢系列，都同屬北台中的區域。憑藉接待中心寬廣腹地，大器打造不同房型的樣品屋，甚至是打造出綠景連接的「櫻花公園」提供附近居民及粉絲，前來打卡拍照、散步休憩，再再顯示櫻花建設深耕北台中的用心及決心，「我們會一直在這為大家服務。」張日隆經理強調，這是櫻花建設深植客戶心中的優良形象，也使得每每推出新案都能迅速搶購圓滿完銷。



